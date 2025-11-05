Bizarrap y Daddy Yankee anuncian una colaboración explosiva: BZRP Music Session #0/66

El productor argentino Bizarrap vuelve a sacudir la escena musical con un lanzamiento histórico: este miércoles estrena su nueva BZRP Music Session #0/66 junto al ícono mundial del reggaetón, Daddy Yankee.

Bizarrap + Daddy Yankee: el regreso más esperado del reggaetón llega con la sesión #0/66

El anuncio oficial se realizó a través de las redes sociales del artista argentino, donde publicó una imagen con la leyenda “@daddyyankee || BZRP Music Session #0/66 – MAÑANA”, acompañada de los horarios de estreno en distintos países.

La colaboración generó una ola de expectativa entre los fanáticos, ya que marcará el regreso musical de Daddy Yankee tras su retiro anunciado en 2023, y promete ser una unión explosiva entre dos generaciones que revolucionaron la música urbana.

Horarios de estreno: 🇦🇷 Argentina: 21:00 hs 🇵🇷 Puerto Rico: 20:00 hs 🇲🇽 México: 18:00 hs 🇺🇸 Miami / Nueva York: 19:00 hs 🇺🇸 Los Ángeles: 16:00 hs 🇪🇸 España: 01:00 hs (+1) 🇮🇹 Italia: 01:00 hs (+1) 🇨🇱 Chile: 21:00 hs 🇧🇷 Brasil: 21:00 hs.

La sesión —identificada con un número poco habitual, #0/66, en lugar de la numeración tradicional— despertó teorías entre los seguidores sobre un nuevo formato dentro de las ya legendarias BZRP Music Sessions.

Bizarrap, conocido por sus colaboraciones con artistas como Shakira, Nicky Jam, Quevedo y Residente, une fuerzas esta vez con el “Big Boss” del reggaetón, en lo que promete ser un lanzamiento que hará historia en la música latina.