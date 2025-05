Se terminó: aseguran que Taylor Swift le soltó la mano a Blake Lively tras una fuerte traición

Los rumores eran ciertos. Taylor Swift y Blake Lively ya no son amigas, según dijo una fuente cercana a la superestrella pop a la revista People. Aparentemente, la pelea habría ocurrido luego de que la actriz amenazara a la cantante con filtrar mensajes de texto privados si no aceptaba declarar en su juicio contra Justin Baldoni. Qué pasó.

«Está realmente dolida»: por qué Taylor Swift se distanció definitivamente de Blake Lively, tras 10 años de amistad

Los protagonistas de la película «Romper el círculo» (It ends with us) Justin Baldoni y Blake Lively se encuentran en una intensa y brutal batalla legal. La actriz decidió demandar al director y coprotagonista de la cinta por acoso sexual, mientras que Baldoni respondió con una contrademanda, exigiendo 400 millones de dólares por difamación y extorsión.

Fue así como el equipo de abogados del actor decidió citar a Taylor Swift, quien es amiga intima de Lively, para que declare como testigo. La citación desde un inicio pareció extraña, ya que la cantante no formó parte del rodaje de la película donde ocurrió el supuesto acoso.

Los representantes de Baldoni aseguraron que Lively intentó obligar a Swift a declarar en el juicio y a mostrarle su apoyo públicamente, amenazándola con filtrar mensajes privados. Este rumor parecía una locura para los fanáticos de la cantante, quienes saben que Taylor y Blake son amigas hace 10 años.

Sin embargo, todo cambio durante la noche de jueves, cuando la revista People, conocida por tener fuentes cercanas a la cantante, aseguró que las artistas se distanciaron definitivamente. «Su amistad se ha estancado», dijo una fuente cercana a Swift. «Taylor no quiere formar parte de este drama», aseguró.

«Están tomando distancia, pero realmente ya no son amigas», explicaron. Aparentemente, la interprete de «Blank Space» se encuentra «realmente dolida» por haber sido implicada en la batalla legal y aunque intentó «dejar atrás» los conflictos con la actriz, no pudo hacerlo y eligió dar un paso al costado.

Según una carta que el equipo de Baldoni presentó en enero en la justicia, Lively se refirió a la estrella del pop como uno de sus «dragones» para acabar con el director, en un supuesto intercambio de mensajes. Por el momento, ninguna de las dos protagonistas del drama hizo declaraciones sobre el supuesto final de la amistad.