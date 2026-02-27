Blindaje judicial para Pampita: los medios no podrán difundir su domicilio

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°23 dictó una medida cautelar mediante la cual le ordena a distintos medios de comunicación abstenerse de difundir información vinculada al domicilio actual o futuro de Ana Carolina Ardohain, conocida públicamente como Pampita.

La Justicia intervino por Pampita y ordenó silencio sobre su dirección

El documento legal, la resolución dispone hacer saber a América TV y a los demás medios televisivos y/o gráficos que deberán “abstenerse, en forma inmediata y por el plazo de 20 días”, de realizar cualquier tipo de manifestación pública, publicación y/o comunicación por cualquier medio destinada a divulgar el domicilio de la modelo, ya sea por sí o por interpuesta persona.

La medida alcanza a cualquier tipo de difusión, tanto directa como a través de terceros, y establece que los medios involucrados deberán mantener la debida reserva sobre esos datos personales. El oficio fue librado en el expediente “Ardohain, Ana Carolina s/ medidas precautorias”, que tramita ante el mencionado tribunal.

La resolución judicial tiene como objetivo resguardar la privacidad y la seguridad de la conductora durante el plazo fijado por el tribunal, en un contexto de alta exposición mediática.

Hasta el momento, Pampita no se pronunció públicamente sobre esta decisión judicial, mientras rige la orden de no divulgar información relacionada con su domicilio