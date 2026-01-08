Escándalo: qué pasó entre Pampita y el Kun Agüero en Punta del Este, la versión que contó LAM

Carolina “Pampita” Ardohain eligió Punta del Este para pasar sus vacaciones con sus hijos y su novio, Martín Pepa, es el destino que elige todos los años porque allí logra combinar descanso familiar con trabajo, pero, una situación inesperada alteró la calma de la exclusiva zona de José Ignacio y terminó generando un nuevo escándalo que tuvo a la modelo como protagonista.

Pepe Ochoa reveló en LAM que Pampita habría protagonizado un tenso cruce con uno de sus vecinos más famosos.

Punta del Este: Pampita fue denunciada por el uso de petardos y el Kun Agüero intervino

Según relató el panelista, Pampita se encontraba celebrando con petardos, una práctica que en Uruguay está prohibida por la Ley 20.246, que restringe el uso de pirotecnia sonora por encima de los 110 decibeles. “Ella estaba con los petardos que no paraban, técnicamente no se podía”, explicó Ochoa al aire.

La situación habría generado un fuerte malestar en una vivienda cercana, donde se encontraba vacacionando Sergio “Kun” Agüero junto a su pareja y un grupo de invitados.

De acuerdo al relato, el ruido constante enfureció a quienes estaban en la casa del ex futbolista, especialmente por el impacto que la pirotecnia puede tener en los animales y en las personas sensibles a los estruendos. “La novia del Kun y una amiga le empezaron a quemar el bocho para que le diga algo a Pampita”, contó el panelista.

Finalmente, Agüero habría ido personalmente a pedirle a la modelo que cesaran con los petardos. Sin embargo, siempre según la versión de Ochoa, Pampita no habría hecho caso al reclamo y continuó con la celebración junto a sus hijos.

Como gesto posterior para limar asperezas, Martín Pepa se habría presentado en la casa del Kun con un pan dulce y una botella de champagne a modo de disculpas