¿Boda secreta? Aseguran que Taylor Swift y Travis Kelce se casaron antes de la fiesta

Según un informe publicado por el prestigioso portal de farándula estadounidense Page Six, la cantante Taylor Swift y la estrella de la NFL Travis Kelce ya habrían contraído matrimonio de forma legal y secreta antes del inicio de sus fastuosas celebraciones públicas en la ciudad de Nueva York.

El citado medio, tras consultar de manera directa con múltiples allegados a la pareja de Taylor Swift y Travis Kelce, confirmó que la firma del enlace se concretó en una ceremonia estrictamente íntima rodeada por un reducido grupo de afectos, sugiriéndose el estado de Tennessee —cuna de los inicios musicales de la artista— como el escenario elegido para el histórico trámite formal.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce: el mega despliegue en el Madison Square Garden y la exclusiva lista de invitados

Los preparativos para los festejos oficiales de la boda de Taylor Swift comenzaron a visibilizarse con un masivo movimiento de operarios y camiones, en las inmediaciones del icónico recinto de la Gran Manzana. De acuerdo con el cronograma trascendido en la prensa internacional, este jueves por la tarde se llevó a cabo una exclusiva «cena de ensayo» para un centenar de familiares y amigos íntimos de la pareja.

No obstante, el plato fuerte operativo tendrá lugar este viernes con la recepción principal, un mega evento diseñado para albergar a más de 1.000 invitados bajo un blindaje de seguridad privada inédito para la industria del espectáculo.

Según revelaciones de la revista especializada Variety, la lista de asistentes reúne a las personalidades más influyentes del poder corporativo y creativo de los Estados Unidos. Entre los nombres confirmados figuran altos ejecutivos del sector del entretenimiento como Bob Iger, máximo responsable de la compañía Disney, junto a cineastas galardonados de la talla de Steven Spielberg.

En el plano musical, el enlace estará acompañado por los colaboradores históricos de Taylor Swift, incluyendo a los productores Jack Antonoff, Max Martin y Aaron Dessner, además de estrellas de la música country como Miranda Lambert y Kelsea Ballerini.

Operativo policial de urgencia en New York por la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

El impacto de la celebración civil excede lo estrictamente social y se convirtió en un desafío de orden público para las autoridades de la ciudad de Nueva York: el Departamento de Policía dispuso un amplio e intensivo despliegue de efectivos, que incluye cortes totales de calles perimetrales en los alrededores del Madison Square Garden programados de forma fija entre el 2 y el 4 de julio.

Este bloqueo de arterias clave coincide temporalmente con un escenario urbano complejo signado por una intensa ola de calor sahariano, las celebraciones nacionales por el Día de la Independencia en el marco del 250 aniversario de la nación, y la disputa de partidos correspondientes al Mundial 2026.

A pesar del natural hermetismo que rodea a los voceros de Travis Kelce y la intérprete de Anti-Hero, las fotografías de los preparativos logísticos confirman que el estadio neoyorquino operará al máximo de su capacidad operativa privada.