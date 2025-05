¡Boda en Gran Hermano! Brian y Luciana se casaron en la casa frente a todo el país

En un momento inolvidable para los seguidores de Gran Hermano, Brian Alberto, exparticipante de la actual edición, y Luciana, su pareja, se casaron este jueves 15 de mayo dentro de la casa más famosa del país. Luciana le había propuesto matrimonio a Brian durante el desafío “Congelados”. Este gesto, que generó que Brian rompa las reglas del programa, resultó en la expulsión de Brian, pero no impidió que la pareja sellara su amor frente a las cámaras.

Así fue el casamiento de Brian Alberto y Luciana en la casa de Gran Hermano

Brian, conocido por vender alfajores en los trenes antes de ingresar al reality, protagonizó junto a Luciana una boda que conmovió a los televidentes. La ceremonia, cargada de emoción, tuvo lugar en el interior de la casa de Gran Hermano, con la participación de varios compañeros de la edición, aunque con ausencias notorias.

Brian y Luciana, llenos de emoción, se casaron en la casa de Gran Hermano ❤️



¿Por qué faltaron al casamiento jugadores de esta edición de Gran Hermano?

Según reveló Yanina Latorre en LAM, Chiara Mancuso, Martina Pereyra, Luciana Martínez, Giuliano Vaschetto y Jenifer Lauría no estuvieron presentes en el evento. La panelista aseguró que estos participantes no asistieron porque “ingresarán la semana que viene a jugar”, desatando especulaciones sobre un posible regreso o un nuevo giro en el juego.