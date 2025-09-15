Thiago Medina se encuentra en terapia intensiva tras un grave accidente que sufrió el pasado viernes. Mirá acá todo lo que dijo su expareja.

Daniela Celis habló por primera vez tras el accidente de Thiago Medina: ¿Qué dijo?

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, sufrió un grave accidente con su moto este viernes por la noche. Debido al choque, se encuentra en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

Este lunes, Daniela Celis, habló con los medios tras retirarse del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde se encuentra internado su expareja. La influencer fue consultada por el estado de salud de Thiago, a lo que respondió: «Todavía no tuve el parte médico, se da más adelante«, expresó.

Luego, contó el motivo por el cual se acercó al centro médico: «Fui a entregar unas cosas que me pidieron y voy a seguir comprando más cosas y después vuelvo. La familia de Thiago seguramente les va a decir. Por favor, solamente pedimos cadena de oración por Thiago«, pidió, visiblemente conmovida.

Luego de decir estas palabras, Daniela se retiró del lugar junto a Romina Uhrig, su amiga y exparticipante de Gran Hermano. Para cerrar, le preguntaron sobre cómo estaba la relación con la familia del ex Gran Hermano: «Estamos todos unidos«, sentenció.

Estado de salud de Thiago Medina: ¿Qué dice el último parte médico?

Este lunes por la mañana, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega difundió un nuevo parte médico sobre la salud del famoso. Según describieron, «el paciente se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y pronóstico reservado. En las próximas horas, está prevista una evaluación interdisciplinaria para determinar el estado de las fracturas costales que presenta».

Además, el centro de salud aclaró que el próximo parte médico oficial será este lunes a las 18, en el que actualizarán el estado de salud de Thiago.

Accidente de Thiago Medina: habló el principal testigo del choque del ex Gran Hermano

Raúl Argañaráz, principal testigo del choque, habló con Infama y contó detalles exclusivos del hecho: «Yo iba dos segundos detrás de la moto. Y apenas impactó contra el auto, yo llegué. Puse las balizas y ahí fue donde paramos el tránsito, porque él quedó casi en medio de la calzada. Lo podían pisar«, detalló.

El hombre indicó cuáles fueron las primeras palabras de Thiago tras el choque: «Lo que nos dijo fue que le dolía mucho la espalda y que le faltaba el aire«. Además, expresó cómo fue el accionar de la otra persona involucrada en el accidente: «Se quedó en el lugar«.

Argañaraz indicó que el accidente se ocasionó en una curva confusa: «Hay una curva, doblás y no se ve adelante. Si venís rápido, no ves lo que hay adelante«. Además, agregó que en el sector «hay poca iluminación, hay unas luces LED que no alumbran nada».

Para cerrar, el testigo reveló que Thiago se encontraba en shock tras el accidente: «Decía: ‘¿Qué me pasó? ¿Qué estoy haciendo acá?’ Después él se quería incorporar, pero evidentemente tenía lesiones internas porque se dio vuelta para el costado y empezó a perder sangre por la boca».