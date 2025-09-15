“El Eternauta” 2 en Netflix: lo que se sabe de la nueva temporada

“El Eternauta”, dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín, despertó todo tipo de elogios. Llegó a posicionarse entre las más vistas de la plataforma a nivel mundial. La producción fue tan exitosa que se confirmó que habrá una segunda temporada. En esta nota te detallamos lo que se sabe de la próxima entrega.

Lo que se sabe de la segunda temporada de “El Eternauta” en Netflix

“El Eternauta”, una de las producciones argentinas más aclamadas del año, está disponible en Netflix. La serie está basada en la historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. Las escenas son protagonizadas, centralmente, por Ricardo Darín y fue rodada íntegramente en Buenos Aires. Desde su estreno, generó gran repercusión en redes sociales y medios especializados.

De cara a la segunda temporada, revista Caras reveló que la historia continuará, pero los nuevos capítulos aún no comenzaron a rodarse. Esto implica que la producción se encuentra en una etapa inicial y que los tiempos de espera podrían ser largos.

“Si se repite la lógica de la primera temporada, filmada entre mayo y diciembre de 2023, y considerando el nivel técnico y narrativo que requiere un proyecto de esta magnitud, la segunda entrega podría estrenarse recién entre 2026 y 2027”, adelantó el medio nacional.

De qué trata “El Eternauta”

“Tras una nevada mortal, Juan Salvo y un grupo de sobrevivientes luchan contra una amenaza alienígena”, explicó Netflix sobre la trama de “El Eternauta”. Se trata de una versión contemporánea basada en la novela gráfica homónima de Héctor Germán Oesterheld. Un grupo de personas se encuentra luchando contra una invasión extraterrestre.

Después de que una tormenta de nieve tóxica mata a millones, Juan Salvo y un grupo de sobrevivientes luchan contra una serie de alienígenas que son controlados por una fuerza invisible. A continuación, el elenco completo de “El Eternauta”: