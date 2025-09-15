La reconocida conductora fue denunciada por Marcelo Campos, su exchofer. Conocé acá de qué se trata la causa y todos los detalles de este escándalo que rodea a la diva.

Mirtha Legrand fue denunciada por su histórico chofer: ¿Qué pasó?

Hace instantes se conoció que Marcelo Campos, el histórico chofer de Mirtha Legrand, denunció a la famosa conductora. La denuncia se realizó el viernes a última hora, ya fue ratificada y llegó a los abogados de la diva.

Así lo reveló el periodista Luis Bremer en Desayuno Americano: «La demanda se debe a despido ilegal y registración fraudulenta durante ocho años«. Luego, contó cómo fue el proceso: «Hubo una conciliación obligatoria típica de este proceso, donde fue un apoderado y no hubo resolución ni intercambio ni propuesta». Ante esta situación, el juicio se llevará a cabo.

Bremer explicó cuáles eran las distintas tareas que realizaba el chofer: «Marcelo la acompañó durante más de treinta años y la asistió en distintas tareas que tenían que ver no solamente con lo profesional, sino con lo personal. Era una persona, además, que organizaba un poco la prensa cuando Mirtha iba a sus presencias en distintos teatros», dijo. Además, contó que en la actualidad, estas tareas las realiza «con un chofer tercerizado».

A su vez, el periodista explicó el por qué hubo una demora en la presentación de la denuncia: «Buscaron pruebas para demostrar los ocho años en los cuales Mirtha Legrand tuvo ‘en negro’ a Campos«.

Para cerrar, Bremer mencionó que la conductora «lo registró en un gremio de publicidad. Está mal registrado«, sentenció. Este cambio significó una importante baja en el sueldo del chofer: «Marcelo supuestamente cobraba 700 mil pesos por mes, pero debería haber cobrado 2 millones, porque su salario estaba encuadrado en otro gremio donde se gana menos», aclaró.

