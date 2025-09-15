Premios Emmy 2025: por qué arrasó “Adolescencia” y la lista completa con todos los ganadores

“Adolescencia”, el drama de Netflix que sigue a un joven acusado de asesinar a una compañera de clases, triunfó en los Emmy, la gala de los llamados Óscar de la televisión celebrada en Los Ángeles. En el género de la comedia, “The Studio” también se alzó como vencedora, mientras que “The Pitt” triunfó en la categoría dramática. Los detalles en esta nota.

Premios Emmy 2025: por qué arrasó “Adolescencia”

“Adolescencia”, disponible en Netflix, que analiza desde varias perspectivas el impacto trágico que puede tener la masculinidad tóxica en los jóvenes, se alzó con seis estatuillas.

Su protagonista Stephen Graham, quien encarna al padre del adolescente acusado de homicidio, no solo se llevó el premio a mejor actor de una miniserie, sino que también conquistó la estatuilla a dirección y compartió la de guion.

“Para mí estar aquí hoy en frente de mis colegas, y ser reconocido por ustedes, es lo más aleccionador que podía imaginar en mi vida, y prueba que todo lo que sueñas es posible”, dijo Graham en su noche triunfal.

La aclamada miniserie, que alcanzó 140 millones de visualizaciones en sus primeros tres meses y que llegó con 13 nominaciones, también le rindió un Emmy al debutante Owen Cooper. “Es tan surreal”, dijo Cooper, quien con 15 años se alzó como el actor más joven en triunfar en la categoría.

“Cuando comencé clases de drama hace un par de años, no esperaba ni venir a Estados Unidos. Pero esta noche prueba que si escuchas y te enfocas, y sales de tu zona cómoda, puedes alcanzar todo en la vida”.

“Adolescencia” fue grabada en cuatro episodios, cada uno en una toma única y presentando una perspectiva diferente.

Erin Doherty, quien divide la escena con Cooper encarnando a una terapeuta en uno de los episodios más tensos, se coronó como la mejor actriz de reparto de miniserie.

Todos los ganadores de los Premios Emmy 2025

La 77ª edición de los Premios Emmy tuvo lugar en el Peacock Theater de Los Ángeles. Como era de esperarse, hubo sorpresas y algunas polémicas en la ceremonia que premió a lo mejor de la TV de Hollywood. Estos fueron todos los ganadores:

Mejor serie dramática

“Andor”

“The Diplomat”

“The Last of Us”

“Paradise”

“The Pitt” (GANADOR)

“Severance”

“Slow Horses”

“The White Lotus”

Mejor serie de comedia

“Abbott Elementary”

“The Bear”

“Hacks”

“Nobody Wants This”

“Only Murders in the Building”

“Shrinking”

“The Studio” (GANADOR)

“What We Do in the Shadows”

Mejor miniserie

“Adolescence” (GANADOR)

“Black Mirror”

“Dying for Sex”

“Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”

“The Penguin”

Mejor actor principal en una serie dramática

Sterling K. Brown, “Paradise”

Gary Oldman, “Slow Horses”

Pedro Pascal, “The Last of Us”

Adam Scott, “Severance”

Noah Wyle, “The Pitt” (GANADOR)

Mejor actriz principal en una serie dramática

Kathy Bates, “Matlock”

Sharon Horgan, “Bad Sisters”

Britt Lower, “Severance“ (GANADORA)

Bella Ramsey, “The Last of Us”

Keri Russell, “The Diplomat”

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Zach Cherry, “Severance”

Walton Goggins, “The White Lotus”

Jason Isaacs, “The White Lotus”

James Marsden, “Paradise”

Sam Rockwell, “The White Lotus”

Tramell Tillman, “Severance” (GANADOR)

John Turturro, “Severance”

Mejor actriz de reparto de una serie dramática

Patricia Arquette, “Severance”

Carrie Coon, “The White Lotus”

Katherine LaNasa, “The Pitt” (GANADORA)

Julianne Nicholson, “Paradise”

Parker Posey, “The White Lotus”

Natasha Rothwell, “The White Lotus”

Aimee Lou Wood, “The White Lotus”

Mejor actriz principal en una serie de comedia

Uzo Aduba, “The Residence”

Kirstin Bell, “Nobody Wants This”

Quinta Brunson, “Abbott Elementary”

Ayo Edebiri, “The Bear”

Jean Smart, “Hacks” (GANADORA)

Mejor actor principal en una serie de comedia

Adam Brody, “Nobody Wants This”

Seth Rogen, “The Studio” (GANADOR)

Jason Segel, “Shrinking”

Martin Short, “Only Murders in the Building”

Jeremy Allen White, “The Bear”

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Liza Colón-Zayas, “The Bear”

Hannah Einbinder, “Hacks” (GANADORA)

Kathryn Hahn, “The Studio”

Janelle James, “Abbott Elementary”

Catherine O’Hara, “The Studio”

Sheryl Lee Ralph, “Abbott Elementary”

Jessica Williams, “Shrinking”

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Ike Barinholtz, “The Studio”

Colman Domingo, “The Four Seasons”

Harrison Ford, “Shrinking”

Jeff Hiller, “Somebody Somewhere” (GANADOR)

Ebon Moss-Bachrach, “The Bear”

Michael Urie, “Shrinking”

Bowen Yang, “Saturday Night Live”

Mejor actor principal en una miniserie o película para televisión

Colin Farrell, “The Penguin”

Stephen Graham, “Adolescence” (GANADOR)

Jake Gyllenhaal, “Presumed Innocent”

Brian Tyree Henry, “Dope Thief”

Cooper Koch, “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”

Mejor actriz principal en una miniserie o película para televisión

Cate Blanchett, “Disclaimer”

Meghann Fahy, “Sirens”

Rashida Jones, “Black Mirror”

Cristin Milioti, “The Penguin” (GANADOR)

Michelle Williams, “Dying for Sex”

Mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión

Javier Bardem, “Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story”

Bill Camp, “Presumed Innocent”

Owen Cooper, “Adolescence” (GANADOR)

Rob Delaney, “Dying For Sex”

Peter Sarsgaard, “Presumed Innocent”

Ashley Walters, “Adolescence”

Mejor actriz de reparto en una miniserie o película para televisión

Erin Doherty, “Adolescence” (GANADOR)

Ruth Negga, “Presumed Innocent”

Deirdre O’Connell, “The Penguin”

Chloë Sevigny, “Monsters: The Lyle AndErik Menendez Story”

Jenny Slate, “Dying for Sex”

Christine Tremarco, “Adolescence”

Mejor reality/competencia

“The Traitors” (GANADOR)

“RuPaul’s Drag Race”

“The Amazing Race”

“Survivor”

“Top Chef”

Mejor programa “talk show”

“Jimmy Kimmel Live!”

“The Daily Show”

“The Late Show with Stephen Colbert” (GANADOR)

Mejor guion en serie de comedia: Seth Rogen y Evan Goldberg por “The Studio”

Mejor guion en miniserie: “Adolescencia”

Mejor guion en serie drama: Dan Gilroy por “Andor”.

AFP | NA