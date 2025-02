Brenda Gandini se hartó y habló sobre la supuesta infidelidad de Gonzalo Heredia con la China Suárez: ¿Qué dijo?

Brenda Gandini, fue tendencia por varias horas y su nombre revolucionó las redes luego de que apareciera en una historia de Yanina Latorre en Instagram reflotando la versión de que el actor la habría engañado en 2019. La actriz y esposa de Gonzalo Heredia, enfrentó a los noteros con contundencia, en una nota.

La palabra de Brenda Gandini

Según lo expuesto en Ciudad Magazine, en una nota con Desayuno Americano, Brenda Gandini fue muy clara y expresó: “Gonzalo ya habló con Ángel de Brito. Ya nos encargamos de decir que no, que no fue verdad”.

“En su momento ya se había desmentido, no sé por qué se reavivó ahora ese tema. Imagino que es por un tema de agenda. Pero nosotros no tenemos más nada que decir que eso”, comunicó la actriz, seria y ante la pregunta sobre si alguna vez dudo de Gonzalo, fue tajante y dijo: “No, la verdad que no. Confío en mi marido”.

Por otro lado otra cronista le consultó si habían pasado en ese momento (hace seis años atrás) por alguna crisis y la actriz respondió: “Tuvimos crisis. Hace 15 años que estamos juntos. Hemos tenido crisis que ustedes no se enteraron, nos hemos separado cuando ustedes no se enteraron, y no son cosas que nosotros hablemos públicamente”, respondió la actriz.

Y finalizó, molesta y tajante: “Cuidamos nuestra relación. Cuidamos nuestra familia. Cuidamos mucho a nuestros hijos. Claramente que estas cosas te afectan porque no está bueno que se digan cosas que no son verdad, que se quedan instaladas en la gente y faltan el respeto”.

La localidad de Río Negro dónde nació Brenda Gandini

Brenda Daniela Gandini nació en Cipolletti en 1984. Descubierta como actriz por Cris Morena en casting, en 2003 empezó a aparecer con frecuencia en campañas publicitarias y en 2004 apareció en la portada de la revista Hombre. En 2005 actuó en la serie Floricienta y en 2006 participó en tira Sos mi vida como María Azucena y en serie infantil Chiquititas 2006 como la villana,Costanza «Coni».

Un año más tarde, en 2007 tuvo su primer papel protagónico en serie juvenil Romeo y Julieta encarnando a Julieta junto a Elías Viñoles quien interpretó a Romeo. Ese año en teatro realizó La jaula de las locas junto a Miguel Ángel Rodríguez y Fernando Peña. Durante ese mismo año, participó en segunda edición de Cantando por un Sueño quien llegó a final ante Tití Fernández siendo subcampeona del certamen.

En 2008 actuó en Vidas robadas emitida por Telefe haciendo de hermana de Facundo Arana1 y protagonizó ficción para internet llamada Dirígeme.