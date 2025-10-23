Brownie sin TACC: fácil, delicioso y listo en pocos minutos
Una receta que conquista tanto a quienes siguen una dieta libre de gluten como a los amantes del chocolate.
Cada vez más personas buscan recetas dulces que sean aptas para celíacos, sin perder el sabor ni la textura que tanto disfrutan. El brownie sin TACC se convirtió en una de las opciones preferidas: no tiene harina de trigo, es fácil de preparar y se puede hacer en pocos minutos, incluso con ingredientes que suelen estar en casa.
Paso a paso: cómo hacer brownie sin TACC
Ingredientes
Para preparar un brownie sin TACC y rendidor, necesitás:
- 2 huevos
- ½ taza de azúcar o stevia granulada (según preferencia)
- 100 g de chocolate sin TACC
- 2 cucharadas de cacao amargo
- 2 cucharadas de aceite neutro o manteca derretida
- 3 cucharadas de almidón de maíz
- 1 cucharadita de polvo de hornear sin TACC
- 1 pizca de sal
- Esencia de vainilla (opcional)
- Nueces o chips de chocolate (opcional)
Preparación paso a paso
- Derretir el chocolate junto con el aceite o manteca en microondas o a baño María.
- En un bol, batir los huevos con el azúcar hasta integrar bien.
- Agregar el chocolate derretido y mezclar.
- Incorporar el almidón de maíz, el cacao, el polvo de hornear y la sal. Integrar con movimientos envolventes.
- Verter la mezcla en un molde enmantecado o cubierto con papel manteca.
- Hornear a 180°C durante 15 a 20 minutos, dependiendo del horno. El secreto: que quede húmedo en el centro.
- Dejar enfriar, cortar en cuadrados y disfrutar.
Este brownie se puede convertir en una versión más saludable reemplazando el azúcar por stevia o miel, y el aceite por puré de banana o de manzana. También podés servirlo con una cucharada de yogur griego o frutas rojas para equilibrar el sabor dulce.
El brownie sin TACC demuestra que comer rico y cuidar la salud es totalmente posible. Ideal para compartir con amigos o como merienda energética, esta receta conquista tanto a quienes siguen una dieta libre de gluten como a los amantes del chocolate.
Comentarios