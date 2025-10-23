El ranking de los países donde se duerme más: qué lugar ocupa la Argentina 

El sueño es una de las necesidades fisiológicas básicas, tan importante como alimentarse y beber agua. La falta de reposo tiene consecuencias notorias sobre el funcionamiento del sistema nervioso y afecta el desarrollo cotidiano de millones de personas. Un estudio reveló que hay muchos países que no llegan a cumplir con el requisito mínimo de siete horas promedio de descanso por día que recomienda la ciencia, mientras que algunos pocos se ubican por encima de las ocho horas.

En un mundo que avanza a ritmo acelerado, el sueño sigue siendo un tema clave para la salud pública. Estudios recientes revelan dos hechos contundentes: primero, que las mujeres duermen en promedio más horas que los hombres, y segundo, que la cantidad de sueño varía notablemente entre países y regiones.

¿Quienes duermen más? el registro según el género

Una investigación internacional de Oxford Academic analizó millones de registros de sueño indicó que, de media, las mujeres duermen más que los hombres, con diferencias de 30 a 45 minutos por noche. Además, aunque duermen más, también reportan mayor frecuencia de despertares nocturnos.

En Argentina, se observó que más del 34 % de las personas dormían menos de seis horas por noche, y la prevalencia de mala calidad de sueño era mayor entre las mujeres.

Cómo es la situación de Argentina en este ranking mundial

Los promedios globales muestran que en los países con mayor duración de sueño, los ciudadanos alcanzan casi las 8 horas por noche. Por ejemplo, los Países Bajos lideran con un promedio de 8,1 horas, seguidos por Finlandia con 8,0 horas.

Por el contrario, países como Argentina e Indonesia aparecen con promedios cercanos a 6,9 horas por noche.

En ese contexto, Japón es la nación con los peores registros, con un promedio de 6.14 horas diarias, seguido por los habitantes de Corea del Sur con 6.25. Los asiáticos en general no llegan ni siquiera a las 7 horas de descanso, a excepción de China.

Estas cifras contrastan fuertemente con los registros de la mayoría de los países europeos que superan en promedio esas famosas 7 horas de sueño mínimas. En España se duerme aproximadamente 7.13 horas por día. En Italia, en cambio, ese número se reduce a 7.09 y en Francia, a 7.29.

¿Qué implican estas diferencias?

Las variaciones indican que factores culturales, sociales y biológicos —como edad, género, región, hábitos de vida y tecnología— inciden sobre cuánto y cómo dormimos. Aunque dormir más no siempre garantiza mejor descanso, mayores tiempos de sueño pueden indicar un entorno más propicio y menos perturbaciones.

Ranking de países con mejor sueño

Puesto País Promedio de sueño estimado* 1 Países Bajos (Netherlands) 8,1 horas por noche 2 Finlandia 8,0 horas por noche 3 Australia / Francia 7,9 horas por noche cada uno 4 Nueva Zelanda / Reino Unido 7,8 horas por noche cada uno 5 Canadá / Dinamarca 7,7 horas por noche cada uno 6 Estados Unidos 7,6 horas por noche 7 Italia / Bélgica 7,5 horas por noche cada uno 8 España / Japón / Corea del Sur 7,4 horas por noche cada uno 9 Brasil 7,3 horas por noche 10 México 7,2 horas por noche

El sueño es un derecho básico que aún no se distribuye de forma equitativa. Las mujeres, en muchos países, logran dormir más, pero también enfrentan interrupciones mayores. Y aunque algunos países superan las 8 horas promedio, otros están lejos de alcanzar los estándares ideales de descanso. En Argentina, la necesidad de mejorar tanto la duración como la calidad del sueño, especialmente entre mujeres, aparece claramente.