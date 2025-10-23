ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

Cómo hacer yogur griego en casa con 2 ingredientes, fácil y rápido  

Se puede lograr un resultado cremoso, natural y mucho más económico que el industrial. 

Redacción

Por Redacción

Yogur Griego.

Yogur Griego.

El yogur griego casero es una alternativa cada vez más popular entre quienes buscan productos naturales. Su textura espesa y sabor suave lo vuelven perfecto para acompañar frutas o cereales.  

Para hacerlo, solo se necesita yogur natural y una tela o filtro para separar el suero. En cuestión de minutos, se obtiene una crema densa y deliciosa, lista para refrigerar y usar cuando se desee. 

Además de ser saludable, esta versión casera permite personalizarlo: se puede endulzar con miel, agregarle frutos secos o usarlo como base para dips.  

Paso a paso: cómo hacer yogur griego en casa  

Hacer yogur griego casero es mucho más fácil de lo que parece y no requiere máquinas especiales. Con apenas dos ingredientes y unos minutos de preparación, podés lograr una versión cremosa, espesa y natural, perfecta para desayunos, postres o snacks saludables.  

Ingredientes:  

  • 1 litro de leche entera (preferentemente fresca o pasteurizada).  
  • 2 cucharadas de yogur natural (con cultivos activos, sin azúcar ni saborizantes).  

Preparación:  

  • Calentá la leche: colocá la leche en una olla y calentala hasta que llegue a unos 85 °C (sin que hierva). Esto ayuda a modificar las proteínas para obtener una textura más cremosa.  
  • Dejala entibiar: esperá a que baje la temperatura a unos 45 °C, tibia al tacto.  
  • Agregá el yogur base: mezclá las dos cucharadas de yogur natural con un poco de leche tibia en un bowl, y luego incorporá todo al resto de la leche.  
  • Dejá fermentar: cubrí el recipiente y mantenelo en un lugar cálido (por ejemplo, dentro del horno apagado con la luz encendida) durante 6 a 8 horas. Cuanto más tiempo repose, más espeso y ácido quedará.  
  • Colá el yogur: una vez listo, volcá la mezcla sobre un colador cubierto con una gasa o filtro de tela y dejá escurrir en la heladera durante 1 a 2 horas. Esto eliminará el suero y le dará esa textura espesa característica del yogur griego.  
  • Guardá y disfrutá: conservá el yogur griego en un frasco hermético en la heladera por hasta 5 días.   

Temas

Cómo hacer

yogur casero

El yogur griego casero es una alternativa cada vez más popular entre quienes buscan productos naturales. Su textura espesa y sabor suave lo vuelven perfecto para acompañar frutas o cereales.  

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios