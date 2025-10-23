Cómo hacer yogur griego en casa con 2 ingredientes, fácil y rápido  

El yogur griego casero es una alternativa cada vez más popular entre quienes buscan productos naturales. Su textura espesa y sabor suave lo vuelven perfecto para acompañar frutas o cereales.

Para hacerlo, solo se necesita yogur natural y una tela o filtro para separar el suero. En cuestión de minutos, se obtiene una crema densa y deliciosa, lista para refrigerar y usar cuando se desee.

Además de ser saludable, esta versión casera permite personalizarlo: se puede endulzar con miel, agregarle frutos secos o usarlo como base para dips.

Paso a paso: cómo hacer yogur griego en casa

Hacer yogur griego casero es mucho más fácil de lo que parece y no requiere máquinas especiales. Con apenas dos ingredientes y unos minutos de preparación, podés lograr una versión cremosa, espesa y natural, perfecta para desayunos, postres o snacks saludables.

Ingredientes:

1 litro de leche entera (preferentemente fresca o pasteurizada).

2 cucharadas de yogur natural (con cultivos activos, sin azúcar ni saborizantes).

Preparación:

Calentá la leche: colocá la leche en una olla y calentala hasta que llegue a unos 85 °C (sin que hierva). Esto ayuda a modificar las proteínas para obtener una textura más cremosa.

Dejala entibiar: esperá a que baje la temperatura a unos 45 °C, tibia al tacto.

Agregá el yogur base: mezclá las dos cucharadas de yogur natural con un poco de leche tibia en un bowl, y luego incorporá todo al resto de la leche.

Dejá fermentar: cubrí el recipiente y mantenelo en un lugar cálido (por ejemplo, dentro del horno apagado con la luz encendida) durante 6 a 8 horas. Cuanto más tiempo repose, más espeso y ácido quedará.

Colá el yogur: una vez listo, volcá la mezcla sobre un colador cubierto con una gasa o filtro de tela y dejá escurrir en la heladera durante 1 a 2 horas. Esto eliminará el suero y le dará esa textura espesa característica del yogur griego.