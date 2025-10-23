Postre frío de frutillas sin TACC y sin horno: la receta fácil para aprovechar la fruta de temporada 

Las frutillas están en su mejor momento y no hay nada mejor que aprovecharlas con una receta fácil, saludable y sin TACC. Este postre frío de frutillas sin horno se prepara en pocos minutos, tiene una textura cremosa y un sabor natural que conquista a todos.

Perfecto para el desayuno, la merienda o como cierre de una comida liviana, se convirtió en una de las recetas más buscadas en redes por su presentación y por lo simple que es.

Postre frío de frutillas sin glutem y sin horno

Este postre no solo es sin TACC y sin horno, sino que también podés adaptarlo según tus gustos: reemplazá el yogur por versión vegetal o agregá trocitos de frutos secos para sumar textura.

Ideal para quienes buscan opciones dulces más livianas y naturales, con ingredientes que todos tenemos en casa.

Ingredientes:

250 g de frutillas frescas

200 g de queso crema sin TACC

1 pote de yogur griego o vegetal

2 cdas. de miel o stevia

1 cdita. de esencia de vainilla

1 sobre de gelatina sin sabor (7 g)

3 cdas. de agua

Opcional: frutillas extra y hojitas de menta para decorar

Preparación:

Paso 1: Preparar la base: Limpia las frutillas y licualas hasta lograr un puré. Reservá una parte (unas 4 cucharadas) para decorar al final.

Paso 2: Hidratar la gelatina: Disolvé la gelatina sin sabor en 3 cucharadas de agua fría, esperá unos minutos y luego calentala unos segundos en microondas o a baño María hasta que quede líquida.

Paso 3: Hacer la mezcla: En un bowl, batí el queso crema con el yogur, la miel y la vainilla. Agregá el puré de frutillas y mezclá hasta integrar. Incorporá la gelatina líquida y volvé a mezclar.

Paso 4: Armar el postre: Volcá la mezcla en vasos o potes individuales y llevá a la heladera por al menos 3 horas, hasta que tome consistencia.