Postre frío de frutillas sin TACC y sin horno: la receta fácil para aprovechar la fruta de temporada 

Fresco, liviano y sin gluten, este postre con frutillas es la opción perfecta para los días cálidos. Se prepara en minutos, no necesita horno y es ideal para aprovechar la fruta de estación. 

Postre frío sin horno y sin TACC.

Las frutillas están en su mejor momento y no hay nada mejor que aprovecharlas con una receta fácil, saludable y sin TACC. Este postre frío de frutillas sin horno se prepara en pocos minutos, tiene una textura cremosa y un sabor natural que conquista a todos. 

Perfecto para el desayuno, la merienda o como cierre de una comida liviana, se convirtió en una de las recetas más buscadas en redes por su presentación y por lo simple que es. 

Postre frío de frutillas sin glutem y sin horno 

Este postre no solo es sin TACC y sin horno, sino que también podés adaptarlo según tus gustos: reemplazá el yogur por versión vegetal o agregá trocitos de frutos secos para sumar textura. 

Ideal para quienes buscan opciones dulces más livianas y naturales, con ingredientes que todos tenemos en casa. 

Ingredientes: 

  • 250 g de frutillas frescas 
  • 200 g de queso crema sin TACC 
  • 1 pote de yogur griego o vegetal 
  • 2 cdas. de miel o stevia 
  • 1 cdita. de esencia de vainilla 
  • 1 sobre de gelatina sin sabor (7 g) 
  • 3 cdas. de agua 
  • Opcional: frutillas extra y hojitas de menta para decorar 

Preparación: 

  • Paso 1: Preparar la base: Limpia las frutillas y licualas hasta lograr un puré. Reservá una parte (unas 4 cucharadas) para decorar al final. 
  • Paso 2: Hidratar la gelatina: Disolvé la gelatina sin sabor en 3 cucharadas de agua fría, esperá unos minutos y luego calentala unos segundos en microondas o a baño María hasta que quede líquida. 
  • Paso 3: Hacer la mezcla: En un bowl, batí el queso crema con el yogur, la miel y la vainilla. Agregá el puré de frutillas y mezclá hasta integrar. Incorporá la gelatina líquida y volvé a mezclar. 
  • Paso 4: Armar el postre: Volcá la mezcla en vasos o potes individuales y llevá a la heladera por al menos 3 horas, hasta que tome consistencia. 
  • Paso 5 : Decorar: Antes de servir, cubrí con el puré de frutillas que reservaste y decorá con frutillas frescas cortadas y hojas de menta. 

Cómo hacer

Postres

Sin TACC

