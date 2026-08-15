Bruce Willis reapareció en público en medio de su lucha contra la demencia: cómo está el actor

Bruce Willis volvió a ser visto públicamente después de permanecer alejado de las cámaras durante gran parte de los últimos años. La aparición del reconocido actor de Hollywood generó repercusión entre sus seguidores, que siguen con atención las novedades desde que su familia confirmó que padece demencia frontotemporal (DFT).

El protagonista de “Duro de matar” se retiró de la actuación en 2022 y desde entonces mantiene una vida reservada, acompañado por su esposa, sus hijas y el resto de su entorno familiar.

En las últimas semanas, sin embargo, algunas nuevas imágenes permitieron volver a verlo en público y rápidamente se multiplicaron los mensajes de cariño en las redes sociales.

La reciente aparición pública de Bruce Willis

Una de las imágenes más recientes de Bruce Willis se conoció después de la boda de su hija Tallulah Willis con el músico Justin Acee, celebrada el 8 de agosto.

El actor estuvo presente en la celebración familiar y apareció en fotografías junto a la pareja. La imagen adquirió especial repercusión debido a las escasas apariciones públicas que realiza desde que su estado de salud comenzó a deteriorarse.

Semanas antes, Willis también había sido fotografiado durante una salida en Studio City, Los Ángeles. En aquella oportunidad se encontraba como acompañante dentro de un vehículo mientras realizaba un recorrido por la ciudad.

Las fotografías mostraron al actor vestido de manera informal y observando el exterior desde la camioneta.

Qué se sabe sobre la salud de Bruce Willis

La familia del actor comunicó en marzo de 2022 que Willis abandonaría su carrera después de recibir un diagnóstico de afasia, un trastorno que puede afectar la capacidad para hablar, comprender y comunicarse.

En febrero de 2023, sus familiares dieron a conocer una actualización y confirmaron que los médicos habían podido llegar a un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal.

La DFT es un grupo de trastornos neurodegenerativos que afectan principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro y pueden provocar modificaciones en la conducta, la personalidad y el lenguaje.

Desde entonces, la familia mantiene un perfil cuidadoso respecto de su intimidad, aunque ocasionalmente comparte fotografías y algunos detalles sobre su vida cotidiana.

La familia de Bruce Willis, un sostén fundamental

Su esposa, Emma Heming Willis, se convirtió durante estos años en una de las principales voces de la familia para hablar sobre la enfermedad.

Además de acompañar al actor, utiliza sus redes y apariciones públicas para generar conciencia sobre la demencia frontotemporal y el trabajo de quienes cuidan a personas con enfermedades neurodegenerativas.

Sus hijas también suelen compartir imágenes familiares en fechas especiales.

A ese círculo se suma Demi Moore, exesposa de Willis, quien mantiene una relación cercana con el actor y con el resto de la familia.

Bruce Willis y una carrera que marcó a Hollywood

Cada nueva aparición del actor genera una fuerte repercusión debido al vínculo que construyó con el público durante más de cuatro décadas de carrera.

Willis se convirtió en una de las grandes figuras del cine de acción gracias a “Duro de matar”, aunque su trayectoria trascendió ampliamente ese género.

Participó en películas que se transformaron en clásicos, entre ellas “Pulp Fiction”, “Sexto sentido”, “El protegido”, “12 monos” y “El quinto elemento”.

Alejado definitivamente de los sets, Bruce Willis atraviesa actualmente esta etapa rodeado de su familia y con una exposición pública muy limitada. Por eso, cada nueva fotografía vuelve a movilizar a sus seguidores alrededor del mundo, que continúan expresando mensajes de afecto y reconocimiento por su extensa trayectoria.