Camila Mayan se animó y habló sobre la familia de Alexis Mac Allister

La exnovia del campeón del mundo Alexis Mac Allister, Camila Mayan, rompió el silencio ayer y habló por primera vez de lo que tuvo que pasar tras la ruptura con el jugador de fútbol, que la encontró de sorpresa tras el Mundial de Qatar 2022.

La joven influencer contó algunos detalles más sobre la pelea que tuvo con Mac Allister luego de que él le confesara tener un vínculo amoroso paralelo con Ailén Cova, su mejor amiga desde hace muchos años y con quien compartía parte de su vida.

En ese sentido, Camila reveló que «no estamos en contacto» con el mediocampista del Brighton, en Inglaterra, aunque aseguró que está «todo bien» con su familia. Cabe recordar que Silvina Riela, la mamá del deportista, habló hace algunos meses sobre el tema y aseguró que «nos sorprendió un poco todo porque a Ailen la conocemos de muy chica. Tenemos la mejor«.

Por su parte y respecto del vínculo de Ailén y Mac Allister, la modelo indicó que «todo es difícil», pero que por el momento «no me voy a meter en detalles de otro».

Mientras tanto, Camila se encuentra volcada a trabajar en sus redes sociales, donde tiene más de 300 mil seguidores y comparte allí su día a día con las marcas que la esponsorean. Las fotos con Mac Allister quedaron bastante lejos en el feed, cuando Argentina se convirtió en campeón en Qatar 2022.

«Fue muy loco y fuerte» dijo Camila Mayan y habló por primera vez

Este fin de semana, Camila Mayan habló por primera vez en «Intrusos» luego de su explosiva separación del futbolista Alexis Mac Allister, quien la dejó para iniciar un romance con su amiga Ailén Cova. El final de su relación tuvo lugar en diciembre tras haberse consagrado campeón del mundo, en plena Nochebuena.

La joven fue interceptada por el periodista Gonzalo Vázquez y se ofreció a brindar breves declaraciones ante las cámaras. “Es un proceso muy largo, justo me estoy mudando y tengo un quilombo porque tengo cajas por todos lados y es un desastre. Creo que me adapto a todo”, comenzó diciendo Mayan.

“¿Estás soltera o estás conociendo a alguien?”, le preguntó el cronista, a lo que ella respondió que está soltera.

“Creo que si se da es buenísimo y si no se da, también. Hoy mi prioridad es estar bien y acomodarme. Después todo va surgiendo. Fue todo muy raro y difícil. No me esperaba llegar y de pronto ver noticias sobre mí, fue muy loco y fuerte”, agregó Mayan.