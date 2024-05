Cande Tinelli fue tajante con los comentarios negativos sobre su cuerpo: «¿Tan triste es tu vida?»

La influencer Candelaria Tinelli es una gran apasionada de la moda, por ello, siempre esta posteando videos e imágenes de sus looks más jugados y divertidos. Incluso, fundó su propia marca de ropa «Madness Clothing».

Sin embargo, en una de sus últimas publicaciones donde elegía un «outfit» que sea ideal para utilizar durante el periodo menstrual y los días de frio recibió comentarios negativos sobre su cuerpo y decidió responder.

La contundente respuesta de Cande: «¿No piensan antes de comentar?»

«No me meto pero si me meto, con este temazo les muestro la indecisión que manejo en el día de hoy gracias a mi periodo» escribió Candelaria en su último reel. En el vídeo, en el que suena «Aprender a Amar» de Nathy Peluso, la influencer se prueba distintos looks, para luego decidirse por una camiseta y un jean azul.

El vídeo se llenó de comentarios con opiniones negativas sobre el aspecto físico de la hija de Marcelo Tinelli. Ante esto, Cande comentó en la publicación: “¿Piensan antes de comentar? Porque todo lo que dicen no es más que un reflejo de ustedes mismos, y una perdida de tiempo y energía agrediendo al otro”.

Luego, continuó “¿Tan triste es tu vida que te tomás el tiempo de entrar a ver un posteo y escribir un comentario negativo? ¿Tan mal estás? «. «Pensalo, porque yo me amo así, entonces no me afectan sus comentarios realmente” afirmó «Lele».

“Pero vos, amate un poco, y deja que el otro haga de su única vida (es una chicos, de verdad es una), y único paso por el mundo -para que después nadie se acuerde de vos- lo que quiera, hace de tu cul* un florero” continuó la «fashionita».

«Por más gente que se revele y salga del put* sistema. Nadie tiene que encajar en ningún lado, por que somos todos la misma caca y nos vamos a morir. Buena vida» concluyó.

Cande defendió a Arturo, la mascota de Gran Hermano

La influencer de 33 años no se calla nada y también opinó sobre la más reciente polémica en Gran Hermano: la patada de Juliana «Furia» Scaglione hacia Arturo, la mascota de la casa. Cande compartió el vídeo donde se ve a la participante pegándole al animal y luego dejó un contundente mensaje.

“¿Es joda que siguen teniendo al perro en la casa? Le metió una patada, re normal” escribió Cande, con sarcasmo. “Sáquenlo de ahí, por favor. Las chicas del refugio lo vienen pidiendo hace tiempo” dijo Tinelli, haciendo referencia al pedido de Huellitas Perdidas, la organización que le entró el can a la producción de Gran Hermano. “No entiendo por qué sigue aun ahí” concluyó.