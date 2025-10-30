Carlos Monti fue contundente sobre el pase de Nancy Duré: “El negocio es así”

En medio de los movimientos habituales del mundo televisivo, Carlos Monti rompió el silencio tras la incorporación de Nancy Duré a El Trece, y dejó en claro que no existe ningún tipo de conflicto ni resentimiento.

Carlos Monti y la salida de Nancy Duré: “Me hubiera gustado que me avisaran”

En diálogo con la prensa, el periodista fue contundente: “No estoy enojado con El Trece por haberse llevado a Nancy Duré como panelista. El negocio es así”, expresó con serenidad, dejando claro que entiende las reglas del medio.

Monti, sin embargo, reconoció que le hubiera gustado que se le informara antes del cambio: “Me hubiese gustado que me lo hubieran avisado, nada más. Si yo fuera a involucrarme en otra producción, lo lógico sería llamar al productor ejecutivo y comentarlo. Es simplemente una cuestión de compañerismo y respeto profesional”, explicó.

Fiel a su estilo frontal pero medido, Monti aclaró que no hay resentimiento hacia su excompañera ni hacia el canal: “Si esto le conviene económicamente, me parece perfecto. Cada uno tiene que buscar lo mejor para su carrera”, aseguró, destacando que prioriza la buena relación y la libertad profesional de los colegas.

Con estas declaraciones, el conductor cerró cualquier rumor de interna o malestar dentro de su equipo, y reafirmó su postura de respeto frente a los cambios del competitivo mundo televisivo.

NA