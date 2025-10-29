Nancy Duré contra Pilar Smith: “No hace nada en APTRA y se cuelga de Luis Ventura”

La interna dentro de APTRA sigue sumando capítulos y esta vez tuvo como protagonistas a Nancy Duré y Pilar Smith, quienes mantienen una relación cada vez más tirante. En una entrevista con Intrusos (América TV), Duré habló sin filtros sobre su colega y lanzó una serie de declaraciones que reavivaron la polémica.

La frase de Nancy Duré sobre Pilar Smith que encendió el escándalo en APTRA

Todo comenzó cuando el notero del ciclo le preguntó a Nancy por los rumores que la vinculan sentimentalmente con Carlos Monti, a lo que respondió con ironía: “No sé de dónde salió eso, pero me desbarrancaron. Hay tantas candidatas… hasta Susana Roccassalvo”.

Entre risas, la periodista agregó que “nunca pasó nada” entre ellos y bromeó sobre los supuestos romances de su colega: “Me ganó de mano Andrea Bisso, me tengo que resignar”.

Sin embargo, el tono distendido cambió cuando la conversación giró hacia Pilar Smith. Consultada sobre su vínculo con la conductora, Duré lanzó una frase picante: “Yo sé que ella le mandaba mensajes”, insinuando que conoce detalles del pasado de su colega.

El cronista le recordó que Smith había declarado que Nancy “se acercaba a Monti para conseguir una nota” y que no la soportaba. Frente a eso, Duré respondió con firmeza: “¿Por qué no me soporta? Qué raro. Pero bueno, cada uno con lo suyo”.

Nancy Duré apuntó contra Pilar Smith: “Capaz que me envidia»

Luego, la panelista aprovechó para cuestionar el rol de Pilar dentro de la asociación de periodistas: “Yo no la veo nunca en APTRA. No va a las reuniones, no participa en las asambleas, no aparece por ningún lado. ¿Renunció ya? Porque escuché que se iba, igual que Tomi Dente, pero a mí el mail no me llegó todavía”.

Con más dureza, sumó: “Si realmente quisiera hacer algo, iría a APTRA. No hace nada y se cuelga de Luis Ventura, que es el que más trabaja. Capaz que la que busca prensa es ella”.

Finalmente, Duré cerró la nota con una frase fiel a su estilo provocador: “Capaz que me envidia… me envidia los chongos”.

El enfrentamiento entre ambas periodistas se suma a la crisis interna que atraviesa APTRA, tras la salida de varios de sus miembros y las diferencias públicas entre algunos de sus integrantes más reconocidos.