Facundo Ambrosioni contó que Morena Rial no ve a su hijo desde hace dos meses: «Nunca…»

Facundo Ambrosioni, ex de More Rial.

La expareja de Morena Rial y padre de Francesco, Facundo Ambrosioni, rompió el silencio y aseguró que la mediática hace más de dos meses que no ve a su hijo mayor. Además, comentó que siempre estuvo a disposición para que la madre cumpliera con su responsabilidad.

Por qué More Rial no ve a su hijo mayor

“Siempre estuvo la predisposición para que lo pueda ver, al igual que el año pasado”, dijo el joven cordobés, quien confirmó que la última vez que Morena Rial vio a Francesco fue el 2 de diciembre pasado. El joven también contó que la influencer nunca le informó sobre su ausencia en un evento de fin de año del nene, donde se esperaba por su participación.

“Nunca le prohibí las llamadas, ni le dije cosas en contra de su mamá. No me corresponde y nunca haría algo que lo lastime”, destacó en un audio que fue difundido por LAM. En su descargo, Ambrosioni reiteró que nunca impidió las visitas: «Cuando Fran se quedó esperando, no llegó ningún mensaje», acotó.

Por último, el joven mencionó que, en diversas ocasiones, él mismo se encargó de llevar a Francesco para que vea a Morena. “Te puedo mostrar los mensajes donde lo llevaba, lo traía, lo buscaba. Siempre estuve disponible para que se vean”, cerró.

Carmen Barbieri bajó a Morena Rial de El Trece

Morena Rial acudió como invitada a «Mañanísima», el programa que conduce Carmen Barbieri por El Trece y que próximamente llegará a su fin cuando María Belén Ludueña desembarque en esa emisora con un nuevo ciclo matutino.

Si bien la idea era que Morena Rial participe del programa como panelista, Carmen decidió dejarla afuera tras haberlo meditado durante toda la noche, mientras veía varias veces nuevamente la entrevista. «No estoy a favor de la delincuencia«, fue una de las frases más fuertes que lanzó Carmen para defender su postura.