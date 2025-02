Morena Rial, tendría una nueva oportunidad en El Trece: ¿se viene el reality?»

Morena Rial fue invitada el lunes al programa que Carmen Barbieri conduce en El Trece y se mostró arrepentida por los últimos hechos que la llevaron a estar unos días detenida. Su participación no fue casualidad, ya que trascendió que la hija de Jorge Rial podría ser considerada para quedarse en el canal.

En LAM, Ángel de Brito fue quien detalló la reciente información: “Para todos lo que están indignados les cuento que El Trece está pensando en ella para que continúe en el canal. O sea, Carmen sale, pero Morena continúa. Va a seguir en la pantalla de El Trece”.

“Tengo un montón de colegas enojados por lo que acabo de decir. Me dicen muchos colegas: ‘yo estoy sin trabajo y esta chorra está sentada ahí‘. Y pero sí, es la vida. Igual, chorros en los paneles está llenos. No hablo de malos panelistas, hablo de gente con causas”, reflexionó el conductor.

Sobre el futuro laboral de Morena en El Trece, De Brito adelantó que un popular reality estaría interesado en la influencer.

«Le ofrecieron a More participar de Cuestión de Peso. Está negociando su abogado Alejandro Cipolla, como amigo. Se cerró con Cipolla y un productor de Kuarzo. Lo único que falta es la aprobación de Jorge Rial. Se reúnen en estas horas para terminar de cerrar el tema», contó.

Finalmente, aclaró: «Es para participante, no panelista».

Cómo sigue la vida de Morena Rial, tras ser detenida

Sobre su vida familiar, la hija de Jorge Rial reconoció que no tiene onda con su mamá biológica, pero habla con su hermano menor, de 15 años, y con el que sería su padre. “No me gusta las cosas que hace, prefiero no conocerla”, afirmó.

Con quien recuperó el vínculo fue con su hermana Rocío: “me dijo que no sea tan boluda”. Mientras que con su padre ahora mantiene una buena relación y le agradece por haberla ayudado.

Con información de NA