Morena Rial presentó a su novio: la historia de cómo se conocieron en un templo umbandista

Morena Rial no pierde pisada del panorama mediático y compartió imágenes junto a su nuevo novio en redes sociales en donde lo declaró como su “único amor para siempre”, al joven que habría conocido en un templo umbandista.

Los relatos encontrados señalan que la relación tendría lugar desde marzo pasado, aunque otras fuentes indican que la pareja se habría concertado hace casi dos meses. Más allá de los trascendidos, Morena no dudó en compartir su amor en redes sociales.

“Te amo para siempre”: el romántico mensaje de Morena Rial a su nueva pareja

Desde su excarcelación a medio año del robo que le cambiaría la vida, la hija de Jorge Rial no deja de exponer sus emociones en historias de Instagram y así lo hizo con Rubén, donde las imágenes los muestran en distintos momentos del vínculo.

Al pie de cada fotografía sostuvo: “Te amo mi vida, para siempre”. No obstante, la sorpresa llegó cuando la madre de Francesco y Amadeo se explayó hacia su nueva pareja y lo calificó como “El único amor de mi vida para siempre”.

Según informó el panelista Pepe Ochoa, ambos se habrían conocido durante encuentros umbandistas. Sin embargo, el mismo Ochoa fue quien divulgó que la influencer había sido demorada nuevamente en los últimos días, aunque Morena lo refutó con un comunicado.

“Yo no estuve involucrada, ni estuve manejando ningún auto. Primero antes de dar una información verifiquen las cosas. Dejen de ser tan inoperantes y acosadores hablando de uno todo el día. Dejen de buscarle el pelo al huevo xq no lo tiene, la hago corta ya cansaron”, apuntó Morena sobre la noticia.

Mientras Morena blanquea su nuevo amor, Facundo Ambrosini se hizo cargo de su hijo mayor

Por su parte, Facundo Ambrosini, quien tiene la tenencia del hijo mayor de Morena Rial, se casó en abril pasado con Camila, una joven psicóloga que, al igual que su ahora marido, es oriunda de Córdoba.

La pareja celebró su boda en la iglesia y más tarde en un salón donde realizaron una fiesta de gran tamaño junto a sus seres queridos.