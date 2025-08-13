Fuerte descargo de Morena Rial contra el padre de su hijo: “La palabra papá te queda grande”

La influencer Morena Rial, excarcelada junto a su bebé Amadeo Ogas, apuntó contra el padre del menor, Matías Ogas, a quien tildó de mal padre, “sucio” y le pidió que no intentara tomar contacto con el niño.

Morena Rial arremetió contra Matías Ogas y lo trató de “mal padre”

En tres historias de Instagram, la hija del periodista expresó su malestar hacia el padre de su hijo, Matías Ogas, señalando que está cansada de sus reclamos y de una falta de interés constante por el bienestar de Amadeo. Aclaró que no es de las madres que buscan alejar a un hijo de su progenitor, pero que cuando la otra parte no demuestra intención de vincularse, “queda claro que no hay que insistir”.

Morena aseguró que, pese a sus intentos de fomentar la relación, Ogas no mantuvo una presencia activa en la vida del niño. También cuestionó a quienes, según ella, aparecen esporádicamente para mostrarse como familiares cercanos, dejando en claro que su hijo “no es un juguete” y que cuenta con el amor suficiente para no depender de vínculos ausentes.

Además, remarcó que la palabra papá le quedaba grande a Matías y que el pequeño no necesita nada de parte de su padre y sostuvo que la figura paterna requiere un compromiso que, a su entender, él no demostró. Finalmente, señaló que, a lo largo del primer año de vida de Amadeo, no recibió aportes concretos de su parte.