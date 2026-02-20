Cazzu llega a la Fiesta de la Manzana 2026 consagrada como la Artista Pop del Año en los Premio Lo Nuestro

La música argentina continúa ganando terreno en el plano internacional y el nombre de Cazzu fue el gran protagonista de la última edición de los Premio Lo Nuestro. La artista jujeña se posicionó como la figura central de la velada al alzarse con dos de los galardones más codiciados: Artista Pop Femenina del Año y Canción del Año – Pop por su hit «Con otra».

Estos reconocimientos llegan en un momento inmejorable, justo antes de su esperado desembarco en la región para participar de la Fiesta Nacional de la Manzana 2026 este domingo.

De la alfombra roja al escenario de Roca

Tras su exitoso paso por las galas internacionales, donde compartió presencia con otras figuras nacionales como María Becerra y Ángela Leiva, Cazzu ya tiene la mira puesta en el Alto Valle.

La cantante será la encargada de engalanar la jornada de cierre de la Fiesta de la Manzana este domingo 22 de febrero. En lo que promete ser un show histórico, compartirá la noche principal con Lali Espósito, una dupla que ha generado una demanda récord de consultas por los accesos al predio.

El cierre de «Latinaje»

La presentación en la región forma parte de un mes de alta intensidad para la artista. Tras su paso por General Roca, Cazzu se trasladará a Buenos Aires para presentarse el 28 de febrero en el Movistar Arena.

Ese concierto marcará el cierre oficial de «Latinaje», el concepto artístico con el que rinde homenaje a la diversidad cultural de América Latina y que los rionegrinos podrán disfrutar en vivo este fin de semana.