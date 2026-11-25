En medio de los cambios en la programación televisiva de cara a 2027, Cecilia Insinga confirmó su desvinculación de LN+ y realizó un descargo en el que cuestionó las circunstancias de su salida.

Según informó PrimiciasYa, la esposa de Diego Brancatelli también se refirió a la versión que difundió Jorge Rial sobre una presunta intervención de Luis Majul en la decisión de las autoridades del canal.

Cecilia Insinga cuestionó su desvinculación de LN+

La periodista confirmó que Mañanas mías, el ciclo que conduce junto a Robertito Funes Ugarte, finalizará el próximo 31 de diciembre.

Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue que, según contó, todos sus compañeros serán reubicados en otros espacios de la señal, mientras que ella quedará afuera de la programación.

Insinga explicó que recibió la noticia hace algunas semanas y que las autoridades no le dieron mayores precisiones sobre los motivos de la decisión.

Además, cuestionó las condiciones de contratación de los trabajadores de prensa. Reveló que había firmado un acuerdo por cinco años, pero que el contrato contemplaba renovaciones anuales.

Qué dijo Cecilia Insinga sobre Luis Majul y la versión de Jorge Rial

La polémica se profundizó después de que Jorge Rial asegurara en Ensalada Rusa que Luis Majul habría intervenido para solicitar la salida de la periodista, debido a que algunas de sus preguntas habrían generado incomodidad en sectores del poder.

Consultada por esta versión, Insinga aclaró que no tiene pruebas que permitan confirmar la participación de Majul en su desvinculación.

No obstante, consideró posible que alguna de sus intervenciones periodísticas hubiera provocado malestar dentro del canal.

La conductora defendió su independencia profesional y aseguró que continuará ejerciendo el periodismo con los mismos criterios, independientemente del medio en el que trabaje.

Qué pasará con Robertito Funes Ugarte y el futuro laboral de Cecilia Insinga

La situación contrasta con la de Robertito Funes Ugarte, quien, pese a la reciente polémica que protagonizó durante una cobertura gastronómica, confirmó su continuidad en LN+ durante la temporada de verano.

Por su parte, Insinga manifestó su agradecimiento por la oportunidad de desempeñarse como conductora, aunque lamentó la manera en que finalizará esta etapa profesional.

Tras una extensa trayectoria en TN y eltrece, la periodista deberá evaluar nuevos proyectos laborales de cara a 2027.