La polémica por el final de Los profesionales con Flor sumó un nuevo capítulo. Flor de la V realizó un pedido público de disculpas a sus compañeros después de las críticas que recibió por comunicar en vivo el levantamiento del ciclo sin que todos los integrantes del equipo estuvieran informados.

La conductora aprovechó el aire de su programa para explicar qué ocurrió detrás de cámaras y reconocer que no supo cómo manejar la situación.

Flor de la V explicó por qué sus compañeros desconocían la noticia

Según relató la conductora, antes de realizar el anuncio había mantenido una conversación con su productora y entendió que los panelistas ya estaban al tanto de la decisión de elnueve.

Sin embargo, durante la transmisión descubrió que algunos de sus compañeros desconocían la noticia.

Flor reconoció que los nervios le jugaron una mala pasada y aseguró que no tuvo intención de exponer públicamente a los trabajadores del programa.

También expresó su malestar por los cuestionamientos que recibió y defendió el vínculo que mantiene con los equipos de trabajo que la acompañaron a lo largo de su carrera televisiva.

El reclamo de Flor de la V a las autoridades de elnueve

Más allá de la controversia con sus panelistas, la conductora volvió a poner el foco en los cambios de horario que sufrió el ciclo durante el año.

Explicó que había mantenido conversaciones con las autoridades del canal para recuperar su horario original y encontrar alternativas que permitieran mejorar el rendimiento del programa.

La decisión de finalizar el ciclo la sorprendió, especialmente porque, según señaló, todavía tenía un año más de contrato.

Flor de la V adelantó que trabaja en un nuevo proyecto

En medio de la incertidumbre sobre su futuro televisivo, la conductora manifestó sus deseos de tomarse un descanso y evaluar nuevas propuestas profesionales.

Además, adelantó que trabaja en un proyecto personal, aunque evitó revelar detalles sobre su contenido.

Mientras tanto, su continuidad en la pantalla de elnueve durante 2027 sigue siendo una incógnita.