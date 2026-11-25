El cuerpo fue hallado este martes 24 de noviembre durante los rastrillajes para dar con Javier Ríos

Durante el sexto día de rastrillaje para dar con Javier Ríos, el camionero entrerriano desaparecido el pasado 18 de noviembre en el canal de Cinco Saltos, los rescatistas encontraron el cuerpo de una persona. El hallazgo abrió la posibilidad de que se trate del hombre buscado, aunque las autoridades evitaron anticiparse y aguardan los resultados de la autopsia para confirmarlo.

Dónde fue encontrado el cuerpo en Cinco Saltos y cuándo se conocerá la autopsia

De acuerdo con la información brindada por el área de comunicación del Ministerio Público, el hallazgo se produjo este 24 de noviembre en inmediaciones de la calle Jujuy y el canal principal, a pocos metros del puente de acceso a la explanta de Indupa.

Si bien las autoridades aclararon que esperarán la autopsia para confirmar si se trata de Javier Ríos, las probabilidades son altas: no hay otras búsquedas activas en la ciudad y el cuerpo apareció a casi tres kilómetros de donde el camionero fue visto por última vez.

Los restos ya se encuentran en la morgue judicial de General Roca, aunque los resultados periciales podrían demorarse. Al tratarse de un hallazgo en el agua, el cuerpo requiere un acondicionamiento previo antes de realizar la autopsia.

Este procedimiento demanda como mínimo 48 horas, ya que la exposición prolongada en un medio acuático y el posterior contacto con el aire alteran los tejidos e impiden un estudio inmediato. Recién concluida esa etapa, los forenses llevarán a cabo la práctica, por lo que estiman que los informes estarán listos en los próximos días o incluso la semana entrante. Hasta entonces, no será posible confirmar oficialmente su identidad.