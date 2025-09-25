Celeste Muriega celebró un gran logro importante en su vida: “No sé cómo arrancar»

Celeste Muriega celebró con sus seguidores un importante logro en su vida y un sueño que tenía desde chica: la compra de un departamento. La modelo compartió su felicidad con imágenes y reflexionó sobre su carrera artística.

Celeste Muriega compartió con emoción su logro más esperado

A través de un posteo en Instagram, Muriega celebró su logro: “Bueno…. No sé cómo arrancar! Después de 22 años de trabajo consecutivos, hoy puedo contarles que cumplí uno de muchos sueños que he tenido desde chiquita a hoy (algunos ya concretados y otros que siguen con ganas de ser cumplidos) pero uno de los que más anhelé, hoy lo pude cumplir! Que es tener un hogar propio, (papá y mamá siempre me decían, invertí en ladrillo) el tema es que el chanchito nunca llegaba a llenarse jeje”.

Además, enumeró sus múltiples trabajos que la ayudaron a cumplir su sueño: “Finalmente pasó el tiempo, y los años de trabajo, de teatro, de eventos, de promociones, de shows, de desfiles, de conducciones, de panelismo, de bailarina, de actriz, de Influencer etc etc etc dieron su fruto”.

Por último y con humor, Celeste pidió que las marcas la acompañen en este momento: “De a poquito les voy a ir mostrando cada rinconcito (aunque algo ya les fui adelantando) hoy lo cuento oficialmente y acudo a todos los canjes que aparezcan para el armado, ya que quede en (literal)”.