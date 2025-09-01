Durante este domingo, el actor estuvo internado en un hospital de Buenos Aires. Conocé acá cuál fue el estado de salud actual de la celebridad.

Christian Sancho fue internado de urgencia este domingo

En las últimas horas, Christian Sancho fue internado de urgencia en la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP). La noticia se dio a conocer tras publicaciones en las redes sociales del actor y su pareja Celeste Muriega.

La primera en comunicarlo fue Muriega, quien compartió en sus historias de Instagram una foto de Sancho acostado en una camilla del centro médico. «Hubo parada técnica«, describió la actriz.

La historia que publicó Celeste Muriega.

La imagen generó preocupación en sus seguidores, ya que no se explicó cuál fue el motivo de su internación. Aunque, con el pasar de las horas, el actor llevó tranquilidad con una publicación aclarando que ya se encontraba bien.

Christian Sancho fue internado de urgencia: ¿Cuál es su estado de salud actual?

Este domingo, Christian Sancho estuvo internado en un hospital de Buenos Aires. Luego de la preocupación de sus seguidores, el actor llevó tranquilidad en sus redes sociales.

A través de una historia en su Instagram, Sancho contó que se encuentra bien de salud: «Muchas gracias a todas las personas, familia y amigos que se preocuparon y me enviaron su mensaje. Solo quiero decirle gracias por estar siempre«.

Además, el actor dio a entender que la sobreexigencia lo llevó a precisar de atención médica: «A veces el cuerpo avisa que hay que frenar y escucharlo un poco más«. Para cerrar, agregó que en las próximas horas contará lo que le pasó: «En la semana profundizaré que me pasó«.

Celeste Muriega también confirmó la noticia en sus redes: «Ya le dieron el alta. Gracias a todos los que preguntaron«.

