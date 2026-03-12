Charly García, Gilberto Gil y un emblemático encuentro en el Movistar Arena

El reconocido cantautor Gilberto Gil se reunió este miércoles con el icónico artista argentino Charly García durante su show “Tempo Rei Tour”, en el microestadio Movistar Arena de Buenos Aires.

El espectáculo se destacó por ser el regreso al país y, por tanto, su reencuentro con el público argentino, de quien formó parte del movimiento conocido como Tropicalisimo, lo que dió con un cross over poco pensado: la reunión con uno de los padres del rock nacional.

Desde el ingreso al estadio, se podían escuchar los rumores que referían al encuentro entres dos grandes: “Hay un palco preparado para Charly”, entre tantos. Minutos después se confirmó la reunión.

García, de 74 años, fue llevado hasta el detrás de escena, dónde cruzó algunas palabras con Gil, que ya pisa los 83 años.

Con producción de Fenix Entertainment y el acompañamiento de El ojo del arte, el microestadio se colmó de ansias por recibir a Gil. Gisela Asmundo, directora del portal especializado en arte, relató la reunión entre las dos eminencias de la música.

En diálogo con este medio, Asmundo explicó que fue una conversación “relajada y amena”, entre los referentes de la historia musical de América Latina, que se alegraron de verse en persona.