Confirmado: Ivana Figueiras y Darío Cvitanich terminaron su relación tras cuatro meses

Este domingo se confirmó que Ivana Figueiras y Darío Cvitanich decidieron poner fin a su relación, tras apenas cuatro meses de noviazgo.

La noticia se instaló en Infama (América TV) cuando Marcela Tauro abrió el tema en vivo y deslizó los primeros indicios de la separación: “A mí me llegó que Ivana se habría cansado. Yo creo que se hinchó de todo este conventillo”, aseguró la conductora, quien además reveló un dato significativo: “Ivana dejó de seguir a Cvitanich” en redes sociales.

El panelista Gonzalo Sorbo aportó información adicional al contar que, días atrás, la modelo había compartido un mensaje sugerente en Instagram: “Mandé una foto donde ella muestra las respuestas con todas las peleas que tuvo y dice: ‘Yo hoy estoy sola’”, relató.

El texto ya no está disponible, pero Sorbo explicó que lo había capturado previamente: “Le saqué screenshot hace dos, tres días”.

Minutos más tarde, Karina Iavícoli confirmó la ruptura en vivo: “Están separados”, afirmó, y dio detalles sobre el motivo de la decisión:

“Se cansó, se hartó de todo este quilombo mediático. No le gusta verse expuesta porque cuida mucho su intimidad. Está muy enojada”.

Tauro sumó contexto sobre los hechos recientes que habrían acelerado el final: “Ella se cansó justo con todo lo que pasó el fin de semana: las declaraciones de Chechu Bonelli, el posteo con la foto de la hija de Ángel de Brito… fue una semana ardiente”, señaló.

Por su parte, Iavícoli habló del estado emocional de Cvitanich tras la ruptura: “Recontra caliente, enojado, triste. Primero por haberla perdido a Ivana”, aseguró. Y agregó un dato clave: “Está muy enamorado y siente que todas estas intervenciones de Chechu lo afectan”.