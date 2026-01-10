Christian Petersen regresó a la cocina luego de un mes internado en Neuquén por una falla multiorgánica

Luego de atravesar uno de los momentos más delicados de su vida, Christian Petersen inició una nueva etapa tanto en lo personal como en lo profesional. Tras casi un mes de internación a causa de una falla multiorgánica que generó profunda preocupación, el reconocido cocinero recibió el alta médica y decidió enfocarse de lleno en su recuperación.

Christian Petersen recibió el alta y marcó su recuperación con un gesto que conmovió

Ya instalado en su casa y retomando de manera paulatina el negocio culinario familiar, el chef dio un paso cargado de simbolismo y emoción: volvió a cocinar. Un gesto sencillo, pero de enorme significado, que marca su regreso a la rutina y a la pasión que lo acompaña desde hace décadas.

Como no podía ser de otra manera, Petersen eligió compartir ese momento con sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, publicó una serie de imágenes en las que mostró su primera receta casera tras la internación, una preparación pensada especialmente para este tiempo de cuidado y recuperación.

Lejos de platos sofisticados o recetas de alta cocina, el chef optó por algo simple y reconfortante: una sopa de pollo con fideos y huevo, a la que le sumó un toque de queso cuartirolo para aportar cremosidad y sabor. Un plato hogareño, cálido y nutritivo, ideal para acompañar el proceso de sanación.

La elección no pasó desapercibida entre sus seguidores, que celebraron el regreso del cocinero a los fuegos y destacaron el valor simbólico de volver a cocinar tras un episodio de salud tan complejo. Sin grandes alardes, pero con el sello inconfundible de un profesional experimentado, Petersen logró transformar lo básico en algo especial.

Este regreso marca no solo una mejora en su estado de salud, sino también el inicio de una etapa más consciente, donde el cuidado personal y el disfrute de los pequeños gestos cotidianos ocupan un lugar central. Volver a cocinar, en este contexto, fue mucho más que preparar una receta: fue una señal clara de recuperación y de reencuentro con su esencia.

