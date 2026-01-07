Christian Petersen habló por primera vez tras su descompensación en el volcán Lanín

El cocinero Christian Petersen habló por primera vez sobre su estado de salud tras la descompensación que sufrió en el volcán Lanín, ubicado en la provincia de Neuquén, y confirmó que recibió el alta médica.

El testimonio de Christian Petersen tras el alta: qué dijo sobre su descompensación en Neuquén

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen (Mitre Live), el chef dijo que el equipo médico aún “no sabe” que fue lo que le sucedió previo a subir el volcán. Además, destacó el rápido accionar de los guías de la excursión: “Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó”.

“Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”, agregó.

Sobre las numerosas versiones que circularon sobre lo sucedido, aclaró: “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”.

En la misma línea, admitió no tener el recuerdo exacto: “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”.

A pesar de las especulaciones sobre lo que le provocó la falla multiorgánica, Petersen dijo no tener la respuesta de lo que le sucedió, pero adelantó que volvería a hablar sobre su situación luego de obtener los resultados de sus últimos estudios médicos.