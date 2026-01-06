Qué dice el último parte de Christian Petersen tras recibir el alta médica 

El Hospital Alemán de Buenos Aires difundió este martes 6 de enero el último parte médico sobre el estado de salud de Christian Petersen, en el que brindó precisiones sobre su evolución clínica y el alta.

Según el comunicado oficial, el paciente recibió el alta médica tras 11 días en el sanatorio.

“El Hospital Alemán informar que debido a su evolución clínica favorable, el paciente Christian Petersen recibió el alta médica”, reza el mensaje.

Por último, el Hospital Alemán hizo un claro pedido; “La institución reitera su compromiso con una comunicación responsable y respeto por la confidencialidad del paciente”.

El documento lleva la firma del Dr. Norberto Mezzadri, director médico del centro de salud.

Christian Petersen volvió a casa tras su rescate en el volcán Lanín: «Me salvaron la vida»

Luego de días de profunda incertidumbre y un operativo que movilizó a la región cordillerana en Neuquén, Christian Petersen finalmente regresó a su hogar. El reconocido chef, que sufrió una descompensación mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín, brindó las primeras declaraciones oficiales sobre su estado de salud, llevando tranquilidad a sus seguidores pero manteniendo la cautela sobre el origen de su cuadro clínico.

En una entrevista exclusiva con el periodista Juan Etchegoyen, Christian Petersen confirmó que ya se encuentra fuera de peligro inmediato, aunque el diagnóstico definitivo sigue siendo una incógnita para los especialistas.

“Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto”, reveló el cocinero, marcando que la incertidumbre médica persiste.