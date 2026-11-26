Christina Aguilera quedó enamorada de Perú tras su primera visita al país, donde se presentó el pasado 21 de noviembre en el Sound Music Fest, en el Estadio Nacional de Lima.

Según informó la emisora peruana Radio Planeta, la artista compartió este miércoles una serie de fotografías en sus redes sociales y manifestó su fascinación por la riqueza cultural, la gastronomía y la calidez con la que fue recibida.

Christina Aguilera reveló qué fue lo que más le gustó de Perú

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Genie in a Bottle compartió parte de las experiencias que vivió durante su paso por el país sudamericano.

Además de destacar la amabilidad de los peruanos y la calidad de sus platos típicos, la cantante sorprendió al expresar su particular admiración por las alpacas, uno de los animales más representativos de la región andina.

Su publicación generó numerosas reacciones entre sus seguidores e incluso recibió una respuesta de Marca Perú, la cuenta oficial encargada de promocionar los atractivos turísticos y culturales del país.

La experiencia gastronómica de Christina Aguilera en Lima

Durante su estadía, la artista también aprovechó para conocer uno de los restaurantes más prestigiosos de la capital peruana.

Según informó El Comercio, Aguilera cenó en Maido, el reconocido establecimiento del chef Mitsuharu Tsumura, especializado en cocina nikkei, que combina las tradiciones gastronómicas de Japón y Perú.

También compartió momentos con sus admiradores, accedió a tomarse fotografías y sorprendió a integrantes de su club de fans con una videollamada.

Christina Aguilera en Sudamérica: la expectativa de sus fans argentinos

La presentación en Lima fue anunciada como la única actuación de la cantante en Sudamérica durante 2026.

El festival, que también contó con Flo Rida, Marshmello y la banda peruana Ádammo, representó una oportunidad especial para los seguidores de la artista en la región.

Tras las muestras de cariño de Christina Aguilera hacia Perú, sus admiradores latinoamericanos renovaron las expectativas de volver a verla en los escenarios. Por el momento, la cantante no anunció nuevas fechas en la Argentina.