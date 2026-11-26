La repavimentación de la Ruta Provincial 65 avanza hacia su última etapa en Cipolletti. El Municipio inició los trabajos de movimiento de suelo en las banquinas, en el sector comprendido entre las calles Salto y Paso de los Libres, como parte de las tareas previas al nuevo asfaltado.

Desde el Municipio explicaron que «la obra permitirá mejorar de manera sustancial uno de los principales accesos a la ciudad de Cipolletti y se integrará al plan de mejoramiento de la infraestructura vial que incluye la conectividad de calle Salto, entre la Ruta Provincial 65 y la Ruta Nacional 22, además de la megaobra de Circunvalación – Juan Domingo Perón, que se extenderá desde la Ruta 65 hasta la calle Illia».

Los trabajos se ejecutan con fondos municipales y están a cargo de la empresa Quidel, según informó la Secretaría de Obras Públicas. Esta primera intervención se extenderá hasta el sábado 28 de noviembre inclusive.

La preparación del terreno continuará en los próximos días con una segunda etapa sobre las banquinas, desde Paso de los Libres hasta calle Toschi. Una vez completadas estas tareas, el asfaltado estará a cargo de Vialidad Provincial.

Cómo será la última etapa de reasfaltado de la Ruta 65

Foto: municipalidad de Cipolletti.

La intervención forma parte del plan de recuperación de la Ruta Provincial 65, conocida como Ruta Chica, que fue dividido en tres etapas para renovar la conexión entre Cipolletti y Fernández Oro.

La primera comprendió distintos sectores de Fernández Oro, desde calle 1° de Mayo hasta Puente 83. La segunda avanzó desde ese punto hasta calle Perón, en Cipolletti. La tercera y última abarcará el tramo restante, desde calle Salto hacia el centro de la ciudad.

Desde Vialidad Rionegrina habían informado que la intervención se ejecutaría por sectores de distintas extensiones, algunos de aproximadamente 200 metros y otros más largos, de acuerdo con las condiciones de la calzada.

La iluminación prevista entre Salto y Toschi

En paralelo a las mejoras sobre la calzada, la Provincia y el Municipio inauguraron el nuevo sistema de alumbrado público de la Ruta Provincial 65. El acto se realizó el 9 de noviembre y fue encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Rodrigo Buteler.

La intervención comprendió la instalación de 126 columnas con tecnología LED en el tramo entre calle Mosconi y Puente 83. Los trabajos demandaron una inversión de $464.910.000 y estuvieron a cargo de la empresa OM Energy S.A.S., mediante un esquema de obra delegada con financiamiento provincial.

De esta manera, la iluminación se suma a las intervenciones realizadas sobre la Ruta Chica, mientras ahora avanzan los trabajos preliminares para completar la repavimentación del sector que va desde calle Salto hacia el centro de Cipolletti.