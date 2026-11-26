El exsenador Martín Doñate y los legisladores Leandro García, Alejandra Mas y Luis Ivancich, en la reunión en Viedma. Foto: Gentileza.



El sector que conduce Martín Doñate reclamó “protagonismo” a la precandidata a la Gobernación, la jefa roquense María Emilia Soria.

En una reunión realizada en Viedma, dirigentes del PJ–Nuevo Encuentro plantearon la necesidad de acelerar la “organización territorial del peronismo, salir a recorrer la provincia y construir un proyecto colectivo”.

No hay mención, pero el mensaje tiene una destinataria política concreta: la intendenta de Roca, que ya expresó su intención de competir por la gobernación en 2027, aunque, en las últimas semanas, la crisis económica financiera roquense abrió interrogantes de su sostenimiento.

En un comunicado se indicó que Doñate planteó que la «unidad requiere organización, convocatoria, diálogo, proyecto y planificación. Ese trabajo no puede descargarse sobre una candidatura. Quienes tienen responsabilidades partidarias, institucionales o de representación electoral deben asumir el protagonismo”.

Este jueves, en declaraciones radiales, el intendente de Conesa, Héctor Leineker, dijo que «la candidata es María Emilia Soria», dijo no tener información en contrario, aunque admitió que «no hubo contacto en los últimos 15 días».

“Vamos a seguir avanzando y no nos vamos a quedar llorando en una esquina porque alguien no habla. Creo que va a ser María Emilia y, si no es María Emilia, el peronismo y la vida siguen”, afirmó Leineker.

Resaltó que el problema y la intranquilidad son de los vecinos por las dificultades generadas por la actual crisis nacional.

Visita al domicilio de Pesatti

Además, Doñate se reunió con el vicegobernador Pedro Pesatti. El contacto se cumplió en el domicilio del viedmense y el exsenador peronista concurrió con el legislador Leandro García, de Nuevo Encuentro, y el economista Juan Manuel Pichetto.

El vicegobernador Pesatti recibió en su domicilio al exsenador peronista Martín Doñate. Foto: Marcelo Ochoa.

El presidente de la Legislatura, ya alejado de JSRN, comenzó con el armado de su propio trayecto político con vistas a 2027, a partir del respaldo del exministro Sergio Massa y el Frente Renovador como posible estructura partidaria.

La reunión de la noche del miércoles fue negada por fuentes del sector doñatista, aunque fue calificada de «muy positiva» por otras cercanas al vicegobernador.



Previamente, los tres visitantes al domicilio de Pesatti se juntaron con otros dirigentes del sector, entre ellos, el intendente Leineker, los legisladores Luis Ivancich y Alejandra Más.

Según el documento, los participantes reivindicaron la propuesta «Provincia con Patria», que hace casi un mes impulsaron la senadora Ana Marks y el legislador García para abrir el debate entre las fuerzas que integran Fuerza Patria y distintos sectores de la sociedad rionegrina.

En la gacetilla, García recuperó el pedido del exsenador de «salir a escuchar y representar a los que sufren», con referencias a las familias endeudadas para comprar alimentos, los jubilados que no consiguen medicamentos y los comerciantes que intentan sostener sus negocios.

En concreto, el posicionamiento del sector doñatista apura la organización interna, como también, que la postulación de Soria no funcione como sustituto de una construcción partidaria que todavía muestra dificultades para articularse.