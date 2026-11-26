Funcionarios provinciales y referentes educativos definieron en Zapala las tareas de prevención ante El Niño.

Ante los posibles efectos del fenómeno meteorológico de El Niño, el Gobierno de Neuquén sumó al sistema educativo a su plan de prevención. Funcionarios provinciales se reunieron este miércoles en Zapala con representantes de los 14 distritos educativos para coordinar acciones de cara a los meses de diciembre, enero y febrero.

El encuentro se desarrolló en la sede del Distrito Educativo III y contó con la participación de la ministra de Educación, Soledad Martínez; la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi; la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, y el secretario del Interior, Gustavo Coatz.

La incorporación de los equipos educativos busca aprovechar su conocimiento territorial, la infraestructura disponible y el vínculo que mantienen con las comunidades de toda la provincia.

Los 14 distritos educativos participarán del relevamiento de posibles centros de evacuación.

Qué escuelas podrían funcionar como centros de evacuación

Uno de los principales acuerdos alcanzados fue realizar un relevamiento de los establecimientos educativos que, por sus características, ubicación y condiciones de seguridad, podrían alojar temporalmente a personas evacuadas ante eventuales emergencias.

Durante la reunión se asignaron tareas específicas a los responsables de cada distrito, tomando como referencia criterios internacionales de manejo de desastres.

La planificación también contempla las particularidades de las escuelas albergue, la continuidad del ciclo lectivo y la elaboración de protocolos para evacuar aquellos establecimientos que pudieran resultar afectados por fenómenos meteorológicos.

«Se trató de una reunión de trabajo muy productiva, en la que ya todas las áreas tienen tareas para poder estar a disposición de la Secretaría de Emergencias en caso de ser necesario», señaló Martínez.

La ministra destacó el conocimiento de los equipos educativos, especialmente en las zonas rurales, donde cuentan con información sobre las condiciones de los caminos, la accesibilidad y los traslados de las familias.

Por su parte, Ortiz Luna explicó que una de las tareas será «relevar los centros educativos y definir en cada localidad cuál puede ser un potencial centro de evacuados».

Prevención y capacitación en las aulas

Otro de los ejes del encuentro fue la presentación y entrega de dos materiales elaborados por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos: el Manual de pautas preventivas y de cuidado frente al fenómeno de El Niño y ¡Pequeños Guardianes de Neuquén!.

Este último consiste en una propuesta didáctica destinada a niños y niñas que, mediante ilustraciones y actividades, promueve el aprendizaje de medidas de prevención y autoprotección. Los contenidos fueron desarrollados sobre la base de conceptos de UNICEF para trabajar en los establecimientos educativos.

De la jornada también participaron autoridades del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y profesionales del área de capacitación, en el marco de las acciones de preparación sanitaria que desarrolla la Provincia.

El plan provincial frente a la emergencia meteorológica

La reunión en Zapala forma parte de la estrategia preventiva impulsada por el Gobierno provincial, por disposición del gobernador Rolando Figueroa.

Durante las últimas semanas, Ortiz Luna y Coatz mantuvieron encuentros con intendentes, presidentes de comisiones de fomento, delegados regionales y organismos de respuesta para identificar riesgos, organizar recursos y definir ciudades que funcionen como puntos estratégicos de asistencia regional.

Coatz remarcó la importancia de sostener la preparación anticipada, independientemente de las condiciones meteorológicas que finalmente se registren.

Tras completar una primera etapa de reuniones y relevamientos territoriales, la Provincia trabaja en la implementación de las medidas acordadas para fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles emergencias en cada región.