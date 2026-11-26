La autopsia de Aurora Pardiño, la mujer de 60 años encontrada sin vida en un canal de riego de Guerrico, aportó nuevos elementos a la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Roca bajo la hipótesis de femicidio. El informe preliminar detectó un traumatismo en la cabeza, signos de asfixia y un fuerte golpe en uno de sus ojos.

La posible causa de muerte estaría vinculada con los indicios de asfixia. Pardiño fue hallada durante la mañana del domingo, en un sector rural de Allen, a la altura de Chacra 80. Desde entonces, la Fiscalía y la Policía de Río Negro desplegaron distintas medidas para esclarecer las circunstancias del hecho.

Buscan reconstruir sus últimos movimientos

Uno de los objetivos centrales de la investigación es reconstruir las últimas horas de la mujer y establecer cómo llegó hasta el canal de riego. Los primeros testimonios incorporados a la causa indican que Pardiño habría sido vista con vida por última vez el miércoles 18 de noviembre, cuatro días antes de que encontraran su cuerpo.

Los investigadores buscan precisar sus movimientos durante ese período y determinar qué ocurrió antes de su muerte. En paralelo, analizan los elementos recuperados durante los rastrillajes, entre ellos un teléfono celular y distintas pertenencias de la víctima, que podrían aportar información para avanzar con la pesquisa.

Allanamientos y rastrillajes en Guerrico

La investigación incluyó allanamientos en viviendas vinculadas con la causa, toma de testimonios y rastrillajes en la zona rural donde apareció el cuerpo. En los operativos participaron efectivos de la subcomisaría 54°, Bomberos y Defensa Civil.

El cuerpo fue encontrado luego de un llamado al 911 Río Negro Emergencias que alertó sobre su presencia en el agua. Bomberos realizaron la extracción y luego intervinieron peritos del Gabinete de Criminalística, el médico policial y la Brigada de Investigaciones de Allen.

Tras las primeras diligencias, la Fiscalía dispuso iniciar un legajo por femicidio y ordenó trasladar el cuerpo a la morgue judicial de General Roca para realizar la autopsia. El estudio permitió detectar las lesiones y los signos de asfixia que ahora forman parte de las líneas de análisis.

La causa continúa para determinar las circunstancias de la muerte e identificar a quienes podrían haber participado. Por el momento, no hay personas detenidas.