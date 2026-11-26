Llega la segunda edición del festival Suena CLEC en la Casa de las Leyes en Neuquén. (Foto: Cecilia Maletti).

Con entrada libre y gratuita, Casa de las Leyes Espacio Cultural realizará la segunda edición del Festival Suena CLEC en Neuquén. Reunirá recitales en vivo, una feria de emprendedores locales, una estación de serigrafía y un patio de comidas al aire libre.

La propuesta marca el cierre de su programación anual. Será este viernes 27 de noviembre desde las 19:30 en la sede de Avenida Olascoaga 560, en la capital neuquina.

La fecha se escogió por el Día de la Música. La iniciativa de este espacio dependiente de la Honorable Legislatura del Neuquén busca consolidar un punto de encuentro comunitario para disfrutar y compartir.

Propuestas artísticas, feria y gastronomía

La programación musical de la edición 2026 contará exclusivamente con artistas de la provincia. El escenario abrirá a las 20 con la presentación de Estefanía Arias. Continuará a las 21 con el recital de Jean Paul Barbona y culminará a las 22:30 con el show de la banda Álamos Plateados.

Desde la apertura de puertas, los asistentes podrán recorrer la Feria de Arte y Diseño. Este sector reunirá los trabajos de Estudio Hornero, la joyería artesanal de Matías Rossio, las remeras serigrafiadas de Ojo Estampa, los afiches de De la Munda, las ilustraciones de J Estudio Creativo y las piezas en cerámica, fotografía y pintura de Malena Cámpora.

Además, la artista visual Any Márquez estará al frente de una estación de estampas en vivo durante toda la velada. Allí se imprimirán diseños en serigrafía inspirados en la flora nativa neuquina que luego serán entregados al público como obsequio, con el objetivo de promover el reconocimiento del patrimonio natural de la provincia a través del arte.

Para completar la jornada nocturna, sobre la calle Corrientes se dispondrá un sector gastronómico con diversos food trucks.

La grilla del Festival Suena CLEC 2026