La sesión de este jueves 26 de noviembre 2026 en el Senado de la Nación abrió con un foco de incertidumbre parlamentaria alrededor del proyecto de ley impulsado por la senadora Carolina Losada, que busca endurecer las penas del Código Penal para los delitos de falsas denuncias y falso testimonio.

De acuerdo con el orden parlamentario establecido por la Cámara alta y las reconstrucciones legislativas difundidas por el diario La Nación, el expediente figura ubicado en el último tramo de la sesión, detrás de los acuerdos institucionales, la reforma electoral, el proyecto sobre ludopatía y la prórroga del Estatuto del Periodista, mientras que en el oficialismo evalúan solicitar por mayoría simple la modificación del temario, el aplazamiento del debate o la vuelta a comisiones.

Aunque la iniciativa de Carolina Losada fue incorporada formalmente en el plan de labor de la jornada, su debate efectivo corre serio riesgo de postergarse o quedar excluido antes de llegar al recinto.

Qué propone el proyecto de falsas denuncias de Carolina Losada y cómo modifica el Código Penal

La iniciativa presentada por Carolina Losada apunta a reformar diversos artículos del Código Penal argentino, con el argumento de proteger a las personas que resultan imputadas de manera injusta en procesos judiciales, sobre todo aquellos vinculados a violencia de género.

Mientras la legislación vigente contempla prisión de dos meses a un año y una multa de $750 a $12.000, el proyecto eleva la escala penal a un rango de uno a tres años de cárcel, y la lleva de tres a seis años cuando la acusación involucre hechos de violencia de género, delitos contra la integridad sexual o contra menores de edad, alcanzando también a profesionales que intervengan como testigos.

La propuesta incrementa la sanción actual, que oscila entre un mes y cuatro años de prisión hasta un máximo de ocho años de cárcel, convirtiendo ambos tipos penales en delitos no excarcelables y vinculando los agravantes a medidas cautelares como detenciones o exclusiones del hogar.

Por qué organizaciones judiciales y estadísticas oficiales cuestionan la reforma en el Senado

El posible tratamiento de la iniciativa de Carolina Losada en el Senado despertó fuertes objeciones técnicas por parte de organismos especializados, fiscales y entidades de derechos humanos, que contrastan el proyecto con los registros oficiales del sistema penal: