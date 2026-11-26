El Senado define si debate o posterga el proyecto de falsas denuncias de Carolina Losada
Con el proyecto de falsas denuncias de Carolina Losada al final del temario, el Senado evalúa retirarlo antes de la votación por falta de acuerdos y objeciones judiciales.
La sesión de este jueves 26 de noviembre 2026 en el Senado de la Nación abrió con un foco de incertidumbre parlamentaria alrededor del proyecto de ley impulsado por la senadora Carolina Losada, que busca endurecer las penas del Código Penal para los delitos de falsas denuncias y falso testimonio.
De acuerdo con el orden parlamentario establecido por la Cámara alta y las reconstrucciones legislativas difundidas por el diario La Nación, el expediente figura ubicado en el último tramo de la sesión, detrás de los acuerdos institucionales, la reforma electoral, el proyecto sobre ludopatía y la prórroga del Estatuto del Periodista, mientras que en el oficialismo evalúan solicitar por mayoría simple la modificación del temario, el aplazamiento del debate o la vuelta a comisiones.
Aunque la iniciativa de Carolina Losada fue incorporada formalmente en el plan de labor de la jornada, su debate efectivo corre serio riesgo de postergarse o quedar excluido antes de llegar al recinto.
Qué propone el proyecto de falsas denuncias de Carolina Losada y cómo modifica el Código Penal
La iniciativa presentada por Carolina Losada apunta a reformar diversos artículos del Código Penal argentino, con el argumento de proteger a las personas que resultan imputadas de manera injusta en procesos judiciales, sobre todo aquellos vinculados a violencia de género.
Mientras la legislación vigente contempla prisión de dos meses a un año y una multa de $750 a $12.000, el proyecto eleva la escala penal a un rango de uno a tres años de cárcel, y la lleva de tres a seis años cuando la acusación involucre hechos de violencia de género, delitos contra la integridad sexual o contra menores de edad, alcanzando también a profesionales que intervengan como testigos.
La propuesta incrementa la sanción actual, que oscila entre un mes y cuatro años de prisión hasta un máximo de ocho años de cárcel, convirtiendo ambos tipos penales en delitos no excarcelables y vinculando los agravantes a medidas cautelares como detenciones o exclusiones del hogar.
Por qué organizaciones judiciales y estadísticas oficiales cuestionan la reforma en el Senado
El posible tratamiento de la iniciativa de Carolina Losada en el Senado despertó fuertes objeciones técnicas por parte de organismos especializados, fiscales y entidades de derechos humanos, que contrastan el proyecto con los registros oficiales del sistema penal:
- Bajo porcentaje en las estadísticas penales: un relevamiento del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos sobre más de 8,2 millones de investigaciones penales registradas en 17 jurisdicciones entre 2023 y 2025 determinó que las falsas denuncias representan apenas el 0,09% del total (aproximadamente una causa cada 1.000 expedientes), mientras que la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema registró que solo el 18% de las víctimas de femicidio directo en 2024 y 2025 había realizado una denuncia previa.
- Riesgo de desaliento a las víctimas y peritos: desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), conducida por Mariela Labozzetta, advirtieron que elevar las penas por encima de las previstas para el abuso sexual simple (de 6 meses a 4 años) y extender la responsabilidad penal a testigos y peritos puede desincentivar la denuncia temprana exigida por la Ley Lucio y confundir la falta de pruebas con una acusación deliberadamente falsa.
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