El Natatorio Municipal de la Isla Jordán comenzó los trabajos de acondicionamiento para la temporada de verano 2026/27. Foto: Gentileza Municipio de Cipolletti.

El Natatorio Municipal de la Isla Jordán comenzó a prepararse para una nueva temporada de verano. Este miércoles 25 de noviembre, el Municipio de Cipolletti inició una serie de trabajos de mantenimiento y acondicionamiento en las piletas, con el objetivo de mejorar sus condiciones y extender la vida útil de las instalaciones.

Las tareas están a cargo de la empresa Emacon Oil & Gas SRL, bajo la supervisión de la Secretaria de Obras Públicas, y contemplan distintas etapas de intervención sobre las superficies de las piletas.

La primera consiste en el arenado, un procedimiento que permite retirar impurezas y restos de materiales adheridos. Además, facilita la detección de posibles deterioros estructurales y prepara el hormigón para recibir los nuevos materiales de recubrimiento.

Una vez finalizada esa instancia, se avanzará con el sellado de grietas mediante un sistema hidroexpansivo, diseñado para estructuras que permanecen en contacto con el agua. Este material permite preservar la impermeabilidad de las piletas y mejorar la durabilidad de las reparaciones frente a posibles movimientos o nuevas fisuras.

Como última etapa, esta prevista la aplicación de un esmalte poliuretánico de alta resistencia, similar al que se utiliza en embarcaciones. El revestimiento protegerá las superficies de la exposición a los rayos ultravioletas, facilitará las tareas de limpieza y contribuirá a prolongar la vida útil del natatorio.

Los antecedentes de las obras en el natatorio de Cipolletti

Los trabajos actuales se suman a las intervenciones que el Municipio de Cipolletti realizó en el predio durante la preparación de la temporada 2025/26. Aquellas obras habían comenzado a mediados de agosto de 2025 e incluyeron mejoras en distintos sectores del complejo ubicado en la Isla Jordán.

En octubre de ese año se avanzó con la reparación de las piscinas: se retiraron las partes sueltas del hormigón y se repararon y sellaron grietas. Posteriormente, se iniciaron las tareas de pintura de los sectores intervenidos y la aplicación de pintura integral en ambas piletas.

También se realizaron trabajos de electricidad, plomería, albañilería y pintura en las oficinas, la enfermería, los sanitarios, los vestuarios y la sala de máquinas. Además, se repararon bombas y filtros, se renovó la cartelería y se construyó un nuevo quincho para ampliar los espacios de sombra.

El 25 de noviembre de 2025, luego de esas intervenciones, se procedió al llenado de las piletas y al tratamiento del agua para dejarlas en condiciones de uso. Finalmente, el natatorio abrió sus puertas el 17 de diciembre, con el inicio de la temporada de verano.

Cuándo abrirá la pileta municipal

Para la temporada 2026/27, el Municipio de Cipolletti prevé que el Natatorio Municipal vuelva recibir público durante diciembre, aunque todavía no se informó una fecha precisa de apertura.

El complejo cuenta con más de 42.000 metros cuadrados de espacios verdes, dos piletas destinadas a adultos y niños, sanitarios con duchas y sectores de descanso. Durante los meses de funcionamiento también dispone de un servicio de guardavidas para brindar seguridad a quienes concurren al lugar.