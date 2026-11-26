Los preparativos para el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul continúan generando repercusiones en el mundo del espectáculo y del fútbol argentino. Ahora, todas las miradas están puestas en Sergio Kun Agüero, quien no asistiría a la celebración.

La posible ausencia del exfutbolista llamó la atención debido al vínculo que mantiene con De Paul, con quien compartió diferentes etapas en la Selección argentina.

El Kun Agüero, una de las posibles ausencias en el casamiento de Tini y De Paul

La noticia generó interrogantes sobre los motivos por los cuales Agüero no participaría de uno de los acontecimientos más esperados del espectáculo argentino.

Sin embargo, su posible ausencia no implica necesariamente un distanciamiento con el futbolista, mientras que los detalles de la organización de la boda continúan despertando interés.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: una boda que genera expectativas

Desde que anunciaron su compromiso, la cantante y el futbolista se convirtieron en protagonistas de numerosas versiones relacionadas con los preparativos de su casamiento.

La lista de invitados es uno de los aspectos que mayor curiosidad genera, debido a la posibilidad de que la celebración reúna a reconocidas figuras de la música, el deporte y el espectáculo.

En ese contexto, la posible ausencia del Kun Agüero se convirtió en un nuevo tema de conversación alrededor de la pareja.