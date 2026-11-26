La secretaria de Jefatura de Gabinete de Neuquén, María Pasqualini, encabezó hoy la entrega de 10 nuevos colectivos modelo 2026 que se suman al sistema de transporte público COLE, dentro de un plan de renovación que alcanza 240 unidades. La medida busca sostener la demanda diaria de 113.000 pasajeros en la capital neuquina y reemplazar unidades en distintas líneas.

Durante la presentación, Pasqualini sostuvo que la suba mensual de usuarios ronda el 6% y la vinculó con los cambios en el servicio. «Veníamos con un transporte público que no era eficiente, que no cumplía con los horarios, que no tenía las frecuencias necesarias y que no recorría todos los barrios. Hoy tenemos un sistema que llega a toda la ciudad y que utilizan 113.000 pasajeros por día», afirmó la funcionaria.

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La titular de Jefatura de Gabinete agregó que las unidades cuentan con aire acondicionado, accesibilidad y cámaras de seguridad, y resaltó el alcance del boleto estudiantil neuquino sobre 55.000 estudiantes de todos los niveles educativos.

«Esto hace a la eficiencia de este transporte público, que te permite llegar a horario al trabajo o al lugar donde estudiás», expresó Pasqualini, quien también remarcó que la flota tiene un promedio de antigüedad de tres años.

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Refuerzos de verano y llegada de buses eléctricos

Para la temporada estival, Pasqualini anunció que se sumarán recorridos especiales, como el traslado hacia el río, y se reforzará la presencia de buses eléctricos en el Paseo Costero y el Polo Científico Tecnológico. «Necesitamos que todos los días los neuquinos y neuquinas elijan subirse a nuestro transporte público. Para que eso ocurra tenemos que tener el sistema que tiene hoy la ciudad, con unidades modernas y un promedio de antigüedad de tres años. Son decisiones que cambian y mejoran la calidad de vida de los vecinos y vecinas», señaló.

Por su parte, el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, anticipó que la incorporación de vehículos eléctricos está prevista entre diciembre y enero, y destacó el respaldo del intendente Mariano Gaido para fortalecer el servicio.

Prestaciones de la flota y distribución en líneas

Según precisó Espinosa, las 10 nuevas unidades entrarán en distintas líneas de Neuquén como parte del recambio de coches en circulación e integran el equipamiento general del sistema COLE:

Monitoreo y cobro: Seguimiento satelital y validadores de boletos.



Seguimiento satelital y validadores de boletos. Climatización y seguridad: Aire acondicionado, calefacción y cámaras de seguridad.



Aire acondicionado, calefacción y cámaras de seguridad. Inclusión y movilidad: Condiciones de accesibilidad y cobertura en todos los barrios.

«Estamos muy contentos porque esta incorporación jerarquiza el sistema de transporte de la ciudad. Actualmente, 113.000 personas por día eligen el COLE y esta renovación de flota es una muestra de la decisión que tomó el intendente Mariano Gaido de seguir fortaleciendo el transporte público», concluyó Espinosa.