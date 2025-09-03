Tres flores ideales para sembrar en septiembre y perfumar tu jardín

Septiembre marca el arranque de la temporada más esperada por los amantes de la jardinería. Con los días más largos y templados, el suelo se vuelve propicio para sembrar flores que, además de embellecer el entorno, regalan perfumes irresistibles. Entre las especies recomendadas, hay tres que se destacan por su capacidad de transformar patios, balcones y jardines en rincones vibrantes y aromáticos.

Nicotiana: dulzura en el aire

La Nicotiana alata es una de las flores más valoradas para plantar a comienzos de la primavera. Si se siembra en septiembre, tendrá tiempo suficiente para enraizar y crecer antes de la llegada del calor más fuerte del verano, lo que asegura una floración abundante.

Sus flores, con forma estrellada y un delicado tubo alargado, desprenden un perfume dulce e inconfundible, ideal para ubicar en canteros cercanos a ventanas o puertas, donde el aroma pueda disfrutarse en todo su esplendor. Los tonos más comunes son blanco, rosado y rojo, que aportan un contraste elegante y atractivo.

Scabiosa: pompones llenos de vida

Otra de las elegidas es la Scabiosa atropurpurea, una planta rústica y adaptable que encuentra en septiembre el mejor mes para sembrarse. Sus flores en forma de pompón, disponibles en lilas, violetas, rosados o blancos, son un espectáculo delicado y alegre.

Además de su aroma suave, la scabiosa tiene la ventaja de ser una excelente flor de corte. Esto permite armar ramos frescos para decorar la casa, sumando un toque natural y elegante a cualquier ambiente interior. Su resistencia y facilidad de cultivo la convierten en una gran aliada para principiantes y expertos por igual.

Flor de papel: la reina del color

La Zinnia elegans, conocida popularmente como flor de papel, aporta intensidad visual al jardín. Septiembre es el mes ideal para sembrarla, ya que crece con vigor y soporta muy bien las altas temperaturas que llegarán más adelante.

Aunque su perfume no es tan marcado como el de otras flores, la gran variedad de colores —desde fucsias y rojos hasta amarillos y blancos— la convierten en una opción imprescindible para quienes buscan un impacto visual fuerte y duradero. Su versatilidad la hace perfecta tanto para canteros como para macetas en balcones soleados.

Consejos básicos para el cultivo