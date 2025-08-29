La exmodelo volvió a dar una entrevista después de mucho tiempo y sorprendió con sus nuevas facetas. Conocé acá todo lo que dijo.

La nueva vida de Paula Colombini: de top model a emprendedora de la naturaleza

Paula Colombini es una exmodelo y actual emprendedora de 52 años. En la década de los 90, realizó campañas internacionales con Versace, Guess, Emporio Armani, Polo Ralph Lauren, CoverGirl, Gap, Revlon y Pantene.

Simultáneamente, también incursionó en el mundo de la actuación: participó en «Verano del ’98″, «Como vos & yo» y «Mosca y Smith en el Once«. Pero con el paso del tiempo, Paula decidió alejarse del ojo público y comenzó a dedicarse a su verdadera pasión: el cultivo de huertas y el contacto con la naturaleza.

Durante la pandemia comenzó un emprendimiento llamado «Betarraga«, donde brinda talleres presenciales y virtuales, y enseña sobre el diseño de espacios verdes con plantas nativas.

En diálogo con Infobae, Colombini reflexionó sobre la fama, el paso del tiempo y su búsqueda personal lejos de las cámaras: «Tratar de verme o de pesar o de tener la misma cara que cuando tenía 20 o 30 años, con 52, no lo voy a lograr nunca«, aseguró. Además, reveló que no usa filtros en sus fotos: «Mi hija Matilde me lo prohíbe»

Luego, la exmodelo confesó cuales fueron las razones que la acercaron al mundo del modelaje: «Cuando era chica quería ser famosa, tener dinero y viajar. Esa fue la razón por la que me acerqué a la moda». A su vez, expresó que estos motivos «eran tres propósitos que hoy los veo muy vacíos«.

También, contó cómo empezó a sentirse desconectada de sí misma: «Empecé a no reconocerme en la voz, en las frases, más allá de la edad. Dejé de reconocerme y empecé a buscar en qué sí me reconozco«.

Para cerrar, Colombini habló sobre cómo es su presente, ligado a la naturaleza: «Tiene que ver con el mundo de la huerta, de las plantas nativas, del compostaje. Estoy con las manos en la tierra, camino descalza por mi jardín y sé que a mí eso me hace bien«.