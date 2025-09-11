WhatsApp inició una transformación: está incorporando suscripciones, publicidad y canales promocionales dentro de la pestaña “Novedades”. Conocé todos los detalles.

WhatsApp suma a la App suscripciones y publicidad: ¿cómo cambia tu experiencia?

La respuesta al interrogante surge en esta misma actualización: Meta está convirtiendo esa sección en un espacio comercial, donde los canales podrán ofrecer contenido exclusivo mediante suscripciones y anuncios, sin alterar la privacidad de tus chats ni la encriptación de tus mensajes.

Sin embargo, WhatsApp reafirma su compromiso con la privacidad: los chats y llamadas continuarán cifrados de extremo a extremo y no estarán afectados por los anuncios o suscripciones. Estos cambios aplican exclusivamente a la pestaña “Novedades”.

Las novedades principales incluyen:

Suscripciones de pago para acceder a contenido exclusivo dentro de canales.

Canales promocionales para aumentar visibilidad mediante pagos.

Publicidad en los estados, segmentada según datos como ubicación e idioma del usuario.

Qué es “WhatsApp Surveys» y qué hacer si te llega un mensaje con una encuesta

En los últimos días, muchos usuarios de WhatsApp comenzaron a preguntarse de qué se trataba el cartel o el mensaje que les llegaba por parte de «WhatsApp Surveys». Se trata de un mecanismo utilizado por la empresa Meta para conocer la calificación que hacen los usuarios y así mejorar el funcionamiento en las próximas actualizaciones.

De este modo, «WhatsApp Surveys» contacta a los usuarios para conocer su opinión sobre la aplicación, solicitando que participen en encuestas para hacer sugerencias sobre futuras mejoras, a través de chats o banners.

«WhatsApp Surveys» es un servicio de Meta donde se te invita a conocer tu opinión sobre el servicio de la app. De esa manera podrás dejar tu opinión y qué cambios debería hacer la aplicación en un futuro. Es decir, que se utiliza para recoger opiniones, preferencias o para tomar decisiones en grupo, como elegir un restaurante, un plan o un regalo.

¿Cómo funciona WhatsApp Surveys?

Cabe destacar que si te llega el mismo mensaje, pero no se visualiza la insignia de perfil verificado (tic verde), no debes responderlas para evitar caer en estafas o hackeos.

Aparece un banner o un mensaje desde la cuenta oficial de WhatsApp. Al entrar aparece un cuestionario con pregunta relacionadas al uso que le das a la aplicación, entre otras preferencias.

La participación es voluntaria y las respuestas no afectan tu cuenta, ya que tú tienes el control para decidir si participar o no.