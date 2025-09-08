Qué es “WhatsApp Surveys» y qué hacer si te llega un mensaje con una encuesta

En los últimos días, muchos usuarios de WhatsApp comenzaron a preguntarse de qué se trataba el cartel o el mensaje que les llegaba por parte de «WhatsApp Surveys». Se trata de un mecanismo utilizado por la empresa Meta para conocer la calificación que hacen los usuarios y así mejorar el funcionamiento en las próximas actualizaciones.

De este modo, «WhatsApp Surveys» contacta a los usuarios para conocer su opinión sobre la aplicación, solicitando que participen en encuestas para hacer sugerencias sobre futuras mejoras, a través de chats o banners.

¿Qué hacer si te aparece WhatsApp Surveys en tu teléfono?

«WhatsApp Surveys» es un servicio de Meta donde se te invita a conocer tu opinión sobre el servicio de la app. De esa manera podrás dejar tu opinión y qué cambios debería hacer la aplicación en un futuro. Es decir, que se utiliza para recoger opiniones, preferencias o para tomar decisiones en grupo, como elegir un restaurante, un plan o un regalo.

¿Cómo funciona WhatsApp Surveys?

Aparece un banner o un mensaje desde la cuenta oficial de WhatsApp. Al entrar aparece un cuestionario con pregunta relacionadas al uso que le das a la aplicación, entre otras preferencias.

La participación es voluntaria y las respuestas no afectan tu cuenta, ya que tú tienes el control para decidir si participar o no.

Cabe destacar que si te llega el mismo mensaje, pero no se visualiza la insignia de perfil verificado (tic verde), no debes responderlas para evitar caer en estafas o hackeos.

Cómo vaciar la papelera de WhatsApp para liberar mucho espacio en la memoria del celular

En dispositivos Android, la acumulación de archivos temporales y residuales generados por WhatsApp puede convertirse en un problema si no se realiza un mantenimiento periódico. Estos archivos no siempre se eliminan por completo al borrarlos desde la app, por lo que es necesario acceder manualmente al sistema para realizar una limpieza más profunda.

Para ello, los usuarios deben abrir el administrador de archivos del dispositivo y explorar las carpetas donde WhatsApp almacena contenido eliminado o no visible en la aplicación.

Allí es posible identificar archivos innecesarios y eliminarlos de forma definitiva. Este proceso, aunque manual, es una medida efectiva para recuperar espacio y evitar que el teléfono se vuelva lento o presente fallos por falta de almacenamiento.

Vaciar regularmente esta especie de “papelera” es solo una de las prácticas recomendadas. Otra acción clave consiste en borrar el caché de WhatsApp.

El caché está formado por archivos temporales que ayudan a acelerar el funcionamiento de la app, pero no son indispensables y pueden eliminarse sin riesgo de pérdida de información.

Para hacerlo, basta con ir a Configuración > Aplicaciones > WhatsApp > Almacenamiento y seleccionar la opción Borrar caché. Este proceso puede repetirse siempre que se detecte que la app está ocupando demasiado espacio.

Otra fuente frecuente de saturación son los archivos multimedia descargados automáticamente desde canales, grupos o chats individuales. Fotografías, videos, GIFs y audios se guardan en segundo plano y pueden acumularse rápidamente, ocupando varios cientos de megabytes.

Para gestionar este contenido, se puede ingresar a la sección de almacenamiento de WhatsApp, revisar los archivos descargados y eliminarlos manualmente según sea necesario.