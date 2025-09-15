La mermelada de naranja, un clásico del desayuno y la merienda, suele dividir opiniones: mientras algunos disfrutan su sabor intenso, otros la encuentran demasiado amarga. Sin embargo, una receta casera compartida por Agus Liporace, creadora de Kulinarias.recetas, está ganando popularidad en las redes por su sencillez y el resultado final: una mermelada suave, dulce y con la textura justa de las cascaritas.

Cómo hacer mermelada de naranja sin amargor: la receta casera que es furor en redes

El procedimiento requiere apenas cinco naranjas y algo de paciencia. La clave, explica la cocinera, es retirar la cáscara con pelapapas sin llevarse la parte blanca, ya que allí reside el amargor. Luego, esas pieles se cortan en juliana fina y se combinan con el jugo recién exprimido. Todo se cocina a fuego bajo durante una hora, con un poco de agua si es necesario, hasta lograr el punto justo de la mermelada.

Para comprobar la cocción, recomienda un truco casero: tomar la preparación con una cuchara y pasar el dedo por detrás; si la mezcla no se une, está lista para envasar. Con estas cantidades, asegura, salen dos frascos de 200 mililitros, que pueden conservarse en la heladera.

“Yo no soy fan de la mermelada comprada, pero esta queda riquísima: nada amarga, perfecta sobre una tostada con manteca”, comentó la cocinera en su publicación, donde cientos de seguidores celebraron la receta y compartieron sus propias experiencias con naranjas de estación.

El paso a paso para hacer mermelada de naranja

Pelar las naranjas Usar un pelapapas para retirar la piel sin la parte blanca (la parte amarga).

Reservar las cáscaras. Cortar la cáscara Apilar las pieles y cortarlas en juliana bien finita. Exprimir las naranjas Sacar el jugo de todas.

Usar tanto el jugo como las cáscaras en la cocción. Cocinar la base En una olla colocar: jugo de naranja + cáscaras en juliana.

Si falta líquido, añadir un chorrito de agua hasta cubrir las cáscaras.

Cocinar a fuego bajo durante 1 hora aprox., revolviendo de vez en cuando. Punto de la mermelada Para saber si está lista: tomar un poco con una cuchara, pasar el dedo por la parte de atrás; si la preparación no se une, la mermelada está en su punto. Envasar Colocar la mermelada caliente en frascos de vidrio esterilizados.

Tapar bien, dejar enfriar a temperatura ambiente y luego conservar en heladera.

El furor por las preparaciones caseras continúa creciendo, y en este caso se trata de una opción económica, rendidora y libre de conservantes que se adapta tanto a los amantes de los desayunos dulces como a quienes buscan alternativas naturales a los productos industrializados.